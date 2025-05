Palmeiras ganha do Ceará, prova ser mais forte fora de casa e tem vantagem na Copa do Brasil

Forte fora de casa, o Palmeiras ampliou a série invicta como visitante na temporada, ao largar na Copa do Brasil com vitória. Ganhou por 1 a 0 do Ceará, no Castelão, em um jogo mais faltoso do que bem jogado, nesta quarta-feira, e conquistou vantagem importante para decidir a classificação às oitavas da competição.

Paulistas e cearenses decidem a vaga apenas no fim de maio. O duelo de volta está marcado para o dia 22, uma quinta-feira, no Allianz Parque, onde o Palmeiras jogará com a vantagem do empate. Vitória do Ceará pela margem mínima forçará a disputa de pênaltis.

Foi o sétimo triunfo seguido na condição de visitante do Palmeiras neste ano. O resultado prova a força do time de Abel Ferreira longe do Allianz Parque e serviu para derrubar mais uma longa invencibilidade. Foi assim com Inter e Fortaleza, que não perdiam como mandante desde 2024 e 2023, respectivamente, e agora com o Ceará, este que havia sido derrotado em casa pela última vez em agosto do ano passado.

Nervoso, estudado e disputado. Este é o resumo de como foi o primeiro tempo no Castelão. O gramado ruim atrapalhou um pouco a partida, mas o jogo foi bom, embora amarrado e faltoso em alguns momentos. O Palmeiras foi dominado nos primeiros minutos, mas se soltou depois dos 30 minutos até chegar pelo alto ao gol.

Arma fortíssima muito usada nos últimos anos pelo Palmeiras, a bola parada vinha sendo pouco efetiva nesta temporada. Até o duelo desta quinta. Foi de cabeça, de Gustavo Gómez, o gol que deixou o time paulista mais confortável no jogo. Estêvão foi quem deu a assistência, em cobrança de falta da esquerda na medida. Os visitantes cresceram e criaram para ampliar. Vitor Roque, Emiliano Martínez e Felipe Anderson chegaram perto de marcar.

Se esteve confortável em parte importante do primeiro tempo, no segundo, o Palmeiras foi acossado. O Ceará se arriscou porque precisava e se lançou ao ataque. Foi forte a pressão do time cearense, que teve grande volume de jogo e passou a atacar pelos lados sempre à procura de Pedro Raul, referência na área.

O problema, para os anfitriões, é que a defesa palmeirense se armou com competência, não dando tantos espaços para o Ceará, e o ataque passou a reter a bola depois que entrou em campo Paulinho.

O camisa 10, porém, perdeu dois gols que deixariam o Palmeiras virtualmente classificado. Em contra-ataques, o atacante foi bloqueado pela marcação cearense e depois parou no goleiro Fernando Miguel. Não fez falta porque os paulistas seguraram a vantagem até o fim. Não foi uma apresentação de brilho, mas de inteligência e resistência.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 PALMEIRAS

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lelê), Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Henrique (Guilherme) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Estêvão (Estêvão); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Piquerez) e Vitor Roque (Maurício). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Gustavo Gómez, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mugni, Estêvão, Giay, Willian Machado, Emi Martínez, Maurício.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 44.074 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.