Cenas lamentáveis: volante do Remo chuta a cabeça de jogador do Altos-PI na Série C; vídeo

O Remo venceu o Altos-PI por 3 a 1, neste sábado (26), no Baenão, pela última rodada da primeira fase da Série C. No entanto, o lance que mais chamou a atenção no jogo não foram as bolas na rede. Ainda no primeiro tempo da partida, Paulinho Curuá (do Remo) e Guilherme Pires (Altos-PI) foram expulsos após uma briga generalizada. O incidente começou depois que o volante azulino deu um chute na cabeça do adversário. Veja:

Apesar da vitória azulina, o Remo não se classificou à segunda fase da Série C, terminando o torneio na 11ª posição. Já o Altos-PI foi rebaixado à Quarta Divisão e foi o vice-lanterna da Terceirona.

