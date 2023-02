Parazão: Veja como São Francisco e Remo chegam para duelo da 2ª rodada; confira

Após a vitória na estreia do Campeonato Paraense 2023, o Remo busca dar sequência ao começo positivo, agora contra o São Francisco. No próximo domingo (12), às 15h30, no Estádio Ipixunão, o Leão Azul visita o Leão Santareno na busca por manter os 100% no estadual.

Continuidade

Um dos principais aspectos elogiados após a apresentação azulina na estreia, foi o modelo de jogo da equipe. Especialmente no primeiro tempo, o Leão buscou o ataque, forçando o erro do adversário com a marcação pressão - e a tendência é que a fórmula seja mantido.

Para isso, Marcelo Cabo escolheu continuar com o esquema o utilizado na reta final dos amistosos: o 4-4-2 em losango. Neste sistema, o meio-campo ganha ainda mais importância, com o comportamento das peças. Pelo menos no primeiro teste oficial Anderson Uchôa (volante à frente da zaga), Richard Franco (na ponta-esquerda), Pablo Roberto (na ponta-direita) e, principalmente, Soares (na função do camisa 10) foram aprovados.

São Francisco

Adversário do Remo, o São Francisco chega como um dos principais candidatos à surpresa no Parazão 2023. O clube montou um elenco experiente, liderado pelo técnico Samuel Cândido - com vasto currículo no futebol do Pará. A equipe chega embalada após deixar impressões positivas nos amistosos e vencer o Caeté na estreia.

Ipixunão

O palco da partida será o Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará. Sem clube em nenhuma das três divisões do Parazão, o município ficou 14 anos sem ter partidas do Parazão. O São Francisco é de Santarém, mas como o Colosso do Tapajós, ainda está reformas, o Leão Santareno fez um acordo com a prefeitura de Ipixuna, para realizar os jogos no local.

Lance a Lance

Acompanhe a partida entre São Francisco e Remo pelo Lance a Lance de OLiberal.com.

Ficha técnica

São Francisco x Remo

Campeonato Paraense – 2ª rodada

Data: 12/02/2023 (domingo)

Local: Estádio Ipixunão

Horário: às 15h30

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Jose Jacemir Gonçalves de Brito

São Francisco: Evandro; Ramon, Maycon, Gabriel Vigia, Ramirez; Camilo, Juninho, Samuel Búfalo, Vitor Santarém; Gabriel Furtado e Gabriel Carrera.

Técnico: Samuel Cândido.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Soares; Diego Tavares e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo.