Conheça o Ipixunão, estádio que receberá o Remo e ficou 14 anos sem ter partidas do Parazão

Depois de vencer o Independente no estádio Baenão no último final de semana, o Remo terá o primeiro desafio fora de casa pelo Parazão 2023. O Leão Azul viaja até a cidade de Ipixuna do Pará, onde encara o São Francisco no próximo domingo (12), no Estádio Municipal, conhecido como Ipixunão.

Sem time em nenhuma das três divisões do Parazão, Ipixuna do Pará está fora do roteiro do futebol do estado. Por conta disso, vários torcedores, sobretudo os remistas, fazem perguntas sobre a criação do estádio e quais partidas já foram disputadas nele.

Por conta disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou um guia com as principais informações sobre o Ipixunão. Confira:

Onde fica?

O Estádio Municipal de Ipixuna, o Ipixunão, fica na cidade de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. O estádio fica na travessa Rui Barbosa, a poucos metros do centro da cidade. O município, por sua vez, fica 166 km distante de Belém.

Porque o São Francisco joga no Ipixunão?

São Francisco manda jogos no Ipixunão (Ascom / São Francsco)

Apesar de ser sediado em Santarém, no oeste do Pará, o São Francisco mandará suas partidas no estadual em Ipixuna do Pará. A "nova casa" foi decidida após um acordo entre o Leão Santareno e a prefeitura do município.

Essa mudança de cidade ocorreu devido a não liberação do estádio Colosso do Tapajós, o maior de Santarém, para partidas. A estrutura, que passa por reformas há algum tempo, abrigava as partidas das equipes santarenas no Parazão. Por conta disso, nesta temporada, assim como ocorreu na anterior, os times do oeste do Pará precisaram recorrer a "outras casas" para jogar.

Quais a novidades do Ipixunão

Recentemente, o estádio teve os laudos de segurança aprovados pelo Ministério Público do Pará (MPPA) e, portanto, pode receber público nas partidas. Além disso, o gramado do local foi liberado pela comissão da Federação Paraense de Futebol (FPF) que avalia os campos de jogo.

Qual o último jogo do Parazão no Ipixunão?

A última vez que o Ipixunão recebeu jogos do Parazão foi há 14 anos. Em 2009, o estádio foi casa do extinto Time Negra durante o Segundo Turno do estadual. Depois, a estrutura ficou um bom tempo sem ser usada na Primeira Divisão do Pará. O retorno do Ipixunão ao campeonato foi no último domingo (5), quando o São Francisco venceu o Caeté por 1 a 0.

Qual o último jogo do Remo no Ipixunão?

Val Barreto fez gols na última partida do Remo no Ipixunão (Tarso Sarraf/ O Liberal)

A última vez que o Remo disputou uma partida no Ipixunão foi em 2013. Na ocasião, a equipe azulina realizou uma série de amistosos no interior do estado, já visando a preparação para a temporada de 2014. No dia 22 de setembro daquele ano, o Leão venceu a seleção da casa por 4 a 0, com gols de Val Barreto (duas vezes), Branco e Ratinho.