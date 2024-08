Pai de primeira viagem, Marco Antônio quer passar ao filho amor pelo Remo: 'Já está no coração’

Em 2024, o atacante Marco Antônio viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida, dentro e fora dos gramados. Aos 26 anos, o jogador do Remo, que é uma figura importante na equipe azulina, celebrou em maio o nascimento de seu primeiro filho, Liam. Este ano, Marco Antônio terá um Dia dos Pais especial, celebrando a data pela primeira vez ao lado do filho, e compartilhando com ele o amor incondicional pelo clube do coração.

"O meu filho não vai ter o direito nem de pensar em outro time a não ser o nosso Leão. Creio que o Remo já está no coração dele", brinca. Ele confessa que já tem trabalhado para que o amor pelo clube esteja no coração do filho desde cedo.

O pequeno Liam, inclusive, já tem participado do dia a dia de Marco Antônio no clube. Ele, inclusive, foi um dos mascotes azulinos na vitória do Remo sobre a Aparecidense-GO, na última segunda-feira (5). No colo do pai, ele viu a festa do Fenômeno Azul que terminou com vitória remista por 1 a 0.

Nascido em Belém, o meia-atacante Marco Antônio ganhou notoriedade no futebol longe da capital paraense. Ele deixou a família cedo, muito jovem, rumo a Salvador (BA) para prosseguir sua formação no Bahia. Tornou-se profissional, rodou o Brasil e fez relativo sucesso no próprio Tricolor Baiano, no Botafogo-RJ e na Chapecoense antes de "voltar para casa" e jogar no Remo.

Nova fase

Marco Antônio é azulino de coração e passa o amor pelo clube ao filho (Divulgação/ Instagram @marcojuniorosa_7)

Agora, como pai, Marco Antônio vive um momento diferente. Com a chegada do filho, ele afirma que a perspectiva de vida mudou completamente.

"O Liam chegou para mudar a minha vida. Hoje eu enxergo a vida de outro jeito, quero poder dar todo suporte para o meu filho, quero amá-lo, dar carinho, atenção, quero fazer parte de todo o ciclo, até o dia em que ele tomar o rumo dele", conta, emocionado.

Apesar das exigências da carreira como jogador profissional, Marco Antônio afirma que tem conseguido equilibrar a rotina de treinos e viagens com o tempo ao lado de Liam.

"Até que tô achando tranquilo, tenho muito tempo com meu filho. As viagens não atrapalham em nada, não são muitos dias longe. E quando estou em casa, tento sempre dar todo suporte junto da minha esposa, queremos sempre estar perto, vendo o crescimento dele", diz.

Novo atleta azulino?

Mesmo jovem, Marco Antônio sonha em ver Liam acompanhando seus jogos pelo Remo. O atacante, também, não descarta a possibilidade de o menino seguir carreira no futebol.

"Com certeza, todo pai quer que o filho o veja jogando, ainda mais pelo clube do coração. Mas vai ser tudo no tempo de Deus", reflete.