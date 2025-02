Novo lateral-esquerdo do Remo pode fazer estreia no Re-Pa: 'Na hora em que precisar, estou pronto'

O lateral-esquerdo Alan Rodríguez, recém-contratado pelo Remo, pode fazer sua estreia já neste domingo, no clássico contra o Paysandu, pela 7ª rodada do Parazão. O jogador paraguaio, de 24 anos, foi apresentado nesta terça-feira (4) e afirmou estar preparado fisicamente e mentalmente para entrar em campo caso seja escolhido pelo técnico Rodrigo Santana.

Revelado pelo Cerro Porteño, onde atuou por cinco temporadas, Rodríguez se transferiu para o futebol argentino em 2023, defendendo o Rosário Central. No clube argentino, disputou 70 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências. O lateral também acumula convocações para as seleções de base do Paraguai e, no ano passado, chegou a ser alvo do Corinthians, mas as negociações não avançaram.

Com os dois times já classificados à próxima fase do Parazão, a partida deste domingo pode servir como teste para o técnico Rodrigo Santana avaliar novas opções no elenco. O Remo lidera a corrida classificatória com 16 pontos, enquanto o Paysandu aparece na segunda posição, com 13.

Rodríguez demonstrou confiança ao falar sobre sua possível estreia. “Fiz uma pré-temporada completa e estou apto. Na hora que o professor precisar, eu estou pronto para jogar, inclusive neste domingo”, disse o lateral.

O paraguaio também destacou suas características em campo: “Gosto de ir à linha de fundo, de finalizar e sempre me posiciono para definir. Também procuro defender sempre que for necessário.”

Motivado, o atleta projeta um clássico disputado e com forte apoio da torcida. “É um clássico muito passional. O torcedor azulino vai encher o estádio e fazer uma linda festa. Só falta a vitória para que a festa seja completa”, concluiu.

A chegada de Alan Rodríguez reforça o elenco do Remo e aumenta as opções para a lateral esquerda, trazendo expectativa de um desempenho positivo na sequência da temporada.