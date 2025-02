Mascarados? Após problemas, Remo ganha duas opções para o clássico Re-Pa

O primeiro clássico de 2025 entre Remo x Paysandu será neste domingo (23), às 17h, no Mangueirão, em Belém, válido pelo Campeonato Paraense. O Remo poderá ter duas opções para o jogo diante do seu maior rival, já que os atletas Edson Kauã e o meio-campista Gutty, foram liberados pelo Departamento Médico e retornaram às atividades.

Os dois atletas estavam entregues ao DM azulino, com o lateral-esquerdo Edson Kauã, que teve concussão cerebral, além de Guty, que retornou aos treinos após fraturar o nariz em 12 pedaços, em jogo contra o São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa Verde, competição em que o Leão Azul acabou eliminado.

A instituição azulina publicou uma foto dos dois jogadores em seu perfil nas redes sociais, com Edson Kauã utilizando uma proteção para a cabeça, além de Guty, de 21 anos, usar uma proteção para a face, na altura do nariz. Eles são opções para o técnico Rodrigo Santana, para o clássico diante do Paysandu.

Caso os dois sejam relacionados e utilizados no clássico Re-Pa, será a primeira vez dos atletas no clássico Rei da Amazônia, sendo os dois oriundos das categorias de base do clube remista. Além deles, outro que veio da base e que pode fazer sua estreia em Re-Pa é o lateral-direito Kadu Santos, de 19 anos.

Remo x Paysandu duelam neste domingo (23), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 7ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance a lance pelo Portal OLiberl.com e também pela Rádio Liberal +.