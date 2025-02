Veja o que pode e o que não pode levar para o Mangueirão no Re-Pa

O primeiro Re-Pa do ano, válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense 2025, ocorrerá neste domingo (23), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém. No último dia 18, a Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos, vinculada ao Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), estabeleceu orientações específicas para o clássico entre Remo e Paysandu.

Para ajudar na organização e evitar que os torcedores tenham surpresas na hora de entrar no estádio, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou duas listas com itens que serão permitidos e proibidos durante o Clássico Rei da Amazônia. Confira:

Permitidos

Água em até dois copos ou sacolete

Material: plástico flexível e transparente

Capacidade máxima: 300 ml

Proibidos

Ambulantes

Aparelhagens de som

Carro-som

Comercialização de alimentos e bebidas

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) ficará responsável pela orientação e fiscalização dos ambulantes nas áreas externas ao estádio. A expectativa é que as medidas garantam a segurança e o conforto dos torcedores durante a partida.

(Pedro Garcia, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte de O Liberal)