Remo: negociação de Hélio dos Anjos com time árabe avança e esfria volta a Belém

A chegada do técnico Hélio dos Anjos ao Baenão parece cada vez mais distante. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o agente do treinador, Thiago Sampaio, disse que o acordo de Hélio com o futebol árabe evoluiu nas últimas horas. Ainda de acordo com o agente, a tendência é que o ex-treinador da Ponte Preta assine com a equipe do Oriente Médio.

"Eu fui muito verdadeiro com o presidente Fábio [Bentes] e disse que, infelizmente, não podemos conduzir nenhuma negociação com o Remo pelo fato desse pré-contrato existir. Estamos caminhando para que esse contrato dê certo. Existe um documento, chancelado pela Fifa, e os árabes são bem chatos com isso", explicou.

‘Nunca abrimos negociação com o Remo’

Staff diz que Helio nunca negociou com o Remo (Cristino Martins/ O Liberal)

De acordo com Thiago, a negociação com o clube árabe está "encaminhada", mas não concretizada. Segundo ele, nesta quinta-feira (25) o staff de Hélio deu mais um passo em direção à assinatura final do contrato, que pode ser 100% acertado já na próxima semana. No entanto, dada a pressa que o Remo tem para substituir Marcelo Cabo, tudo indica que o treinador não assinará com o Leão Azul.

"A gente não abriu negociação com o Remo. Não posso nem falar que declinamos a negociação porque nem chegamos a abri-la. Apesar disso, pode ser que a negociação (com o clube árabe) não dê certo e que no fim da semana que vem a gente volte para o mercado de novo. Temos que ver como anda esse processo. Mandamos a nossa contraproposta para eles e cabe ao clube bater o martelo ou não", disse.

Thiago finalizou explicando a etapa em que está a negociação de Hélio com o clube Árabe. Segundo ele, ambas as partes negociam cláusulas e premiações. Uma contraproposta foi feita por parte do treinador, que deve ser respondida em breve.

"Lá (na Arábia Saudita) é tudo muito moroso. Nós assinamos uma carta de autorização no início de maio. Após essa carta, veio a proposta. Depois da proposta, veio o pré-contrato com valores e tempo de acordo. Em seguida, vieram as cláusulas, multa de saída, premiações, e estamos nessa fase. Mas, vai que a gente não acerte esses trâmites e não feche negócio? Tudo depende disso", afirmou.

Busca por treinador

Fábio Cortez treinará o Remo na final do Parazão (Samara Miranda/Remo)

O Remo está sem treinador desde a última segunda-feira (22), quando demitiu Marcelo Cabo, após a derrota para o São José, pela quarta rodada da Série C. O Leão vive uma crise no futebol. A equipe ainda não venceu na Terceirona e está na lanterna do torneio.

A ideia é que o novo técnico seja anunciado até esta sexta-feira (26), quando o Remo enfrenta o Águia de Marabá, pela final do Parazão, em casa. Por mais que na decisão a equipe seja treinada pelo auxiliar Fábio Cortez, a ideia é que o treinador contratado esteja no Baenão para conversar com os atletas antes da finalíssima.

O executivo de futebol azulino Thiago Gasparino comentou, em entrevista coletiva, o perfil em que o Remo busca no mercado para novo técnico, porém, evitou citar nomes. Disse apenas que o clube quer um treinador conhecedor, gerenciador de crises e que tenha no currículo acessos.

"Desde a saída do Marcelo Cabo, contra o São José, a diretoria vem trabalhando em busca de um novo treinador. Nosso objetivo é que ele chegue o mais rápido possível. Sabemos da responsabilidade que temos em encontrar um bom profissional. O perfil que queremos é de um treinador conhecedor do cenário em que estamos e com histórico de acessos", explicou Gasparino.