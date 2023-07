Mudança: Remo e Ypiranga vão jogar no Mangueirão, pela 15ª rodada da Série C

A partida entre Clube do Remo e Ypiranga, pela 15ª rodada da Série C, terá novo local. A pedido do clube mandante, o duelo sai do estádio Evandro Almeida, o Baenão, para o estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A informação foi confirmada em contato com a diretoria do estádio e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Embora tenha solicitado o estádio com maior capacidade de público, o Remo terá apenas o Lado A liberado para a torcida. O Lado B será interditado, incluindo arquibancadas e cadeiras cativas. O pedido, inclusive, já foi formalizado junto à Seel. Para a realização da partida, foi preciso interromper algumas obras que acontecem no espaço, conforme informou o diretor do estádio, Maurício Bororó.

"Estão colocando as coberturas dos lados A e B, asfaltando a pista de atletismo, para depois colocarem o piso. Então, no sábado darão uma pausa para o jogo, que foi mantido às 19h", disse. Assim, fica faltando apenas a confirmação por parte da CBF, que tem até esta quarta-feira (26) para oficializar a troca de praça esportiva.

O jogo deste sábado é fundamental para as pretensões do clube em permanecer na Série C. Atual 17º colocado, com 14 pontos, o Remo não vence há cinco rodadas e figura na zona de rebaixamento desde o início da competição. Se perder corre o risco de descer ainda mais na tabela, enquanto que a vitória pode levar a equipe para o meio da tabela. O Ypiranga é o atual 10º colocado, com 19 pontos.

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) informa que está mantida a partida entre Remo e Ypiranga, sábado (29), no Mangueirão. No contrato o clube do Remo solicitou a utilização do lado A do estádio, o jogo será realizado a partir das 19h.