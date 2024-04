Meia do Remo deixa a transição e pode ser uma opção no clássico Re-Pa da Copa Verde

O Remo encara o Paysandu nesta quarta-feira (3) e poderá ter retorno de um jogador importante nesta temporada: o meia Felipinho. Cria da base do Leão Azul, ele deixou o departamento médico e já saiu da transição para virar opção do técnico azulino, Gustavo Morínigo.

A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube remista ao O Liberal. Felipinho, meia de 20 anos revelado nas categorias de base azulina, já jogou de titular com Morínigo. O atleta realizou 9 partidas com a camisa do Leão nesta temporada e balançou as redes duas vezes.

Felipinho teve uma lesão na coxa na partida contra o Santa Rosa, no jogo de ida das quartas de final Parazão, no dia 10 de março. Ele marcou um dos gols do Leão e, após o chute, caiu no gramado e foi substituído. O atleta reagiu bem ao tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

Felipinho subiu foi para a equipe principal a pedido do então técnico do Remo, Ricardo Catalá, no ano passado. Ele chegou a jogar uma partida da Série C em 2023 pelo Leão e, nesta temporada, se mostrou importante para a equipe, sendo titular em 7 jogos disputados. Em duas dessas partidas, Felipinho foi comandando pelo técnico Gustavo Morínigo.