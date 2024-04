Remo pode ter desfalques e retornos para primeiro Re-Pa da semifinal da Copa Verde; confira

Passada a euforia da classificação para a final do Campeonato Paraense, o técnico Gustavo Morínigo precisa agora definir a equipe que enfrenta o Paysandu no primeiro dos quatro clássicos programados pela Copa Verde e Parazão. Para este confronto, o comandante azulino pode ter até dois desfalques entre os titulares, observando a movimentação no Departamento Médico do clube, que vem trabalhando para liberar o maior número de atletas para as decisões adiante.

Antes da partida contra a Tuna Luso, no último domingo, a assessoria de imprensa do clube informou que quatro jogadores estavam em tratamento no DM azulino:

Ligger - lesão muscular no reto anterior da coxa direita

Matheus Anjos - quadro viral

Renato Alves - quadro viral

Felipinho - transição

Destes, Matheus Anjos e Renato Alves podem ser liberados para treinos visando o clássico de quarta-feira (3). Ao que tudo indica, o maior problema azulino pode ser na defesa, haja vista que Ligger tem sido titular nos últimos jogos ao lado de Jonílson, mas segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Como opção, o nome mais próximo pode ser o de Ícaro, já que Reniê foi dispensado do clube e assinou com o Botafogo-PB. A última partida de Ícaro na zaga remista foi contra o Trem-AP, nas oitavas de final da Copa Verde.

Já o caso de Felipinho é outro. O atacante da base azulina vinha se destacando como meia ofensivo, tendo participações decisivas contra o Trem-AP, também pela Copa Verde, e contra o Santa Rosa, pelas quartas do Parazão. Nos dois jogos ele marcou gol, mas acabou deixando o time por causa de lesão. Nesse momento, o jogador deve permanecer fora de combate. Assim, é possível que Morínigo continue com Sillas fazendo a função mais ofensiva no meio-campo, tendo Ronald como opção para o segundo tempo.

No mais, o clube tem dois jogadores com dois cartões amarelos, que também podem representar dúvida na formação do time. O volante Henrique Vigia tomou amarelo contra o Trem e na partida de volta com o Amazonas. Já o lateral-esquerdo Nathan também tem dois cartões, ambos contra o time amazonense, nas quartas da Copa Verde.