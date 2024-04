De volta após oito meses, atacante do Remo celebra vitória e mira sequência de clássicos

Em agosto de 2023, o atacante Pedro Vitor enfrentou o Paysandu pelo Re-Pa da Série C. Nesse duelo, ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e precisou passar por uma cirurgia que o afastou dos gramados por oito meses. O retorno se deu neste domingo, contra a Tuna Luso. Na reestreia, o jogador teve um bom desempenho e saiu de campo com uma bela assistência para Ronald, que cruzou na cabeça de Ytalo, ampliando o placar para 2 a 0. Após a classificação, o jogador se mostrou muito satisfeito com o retorno.

"Poder entrar em campo e sentir a sensação de jogar e ajudar os companheiros com assistência. É muito gratificante voltar com a vitória. Não tem coisa melhor que isso para um jogador de futebol. Foram oito meses muito difíceis na minha vida. Eu passei por uma cirurgia em 2020 e sabia que seria. Graças a deus tive pessoas ao meu lado que me ajudaram e fizeram eu voltar bem", afirma o atleta, que vem se dedicando constantemente ao retorno da forma física.

"Eu me dediquei muito nessa recuperação para voltar bem. Vou continuar meu trabalho, pensando jogo após jogo dando o melhor para ajudar o grupo. Estou trabalhando para estar melhor, mais preparado fisicamente. Eu sei que foram oito meses de recuperação física e mental, pois foi uma cirurgia muito complicada Hoje meu foco é trabalhar dia após dia para encarar qualquer tipo de jogo, seja clássico ou jogo normal".

Antes da lesão, Pedro Vitor era figura certa entre os titulares do Remo. Foram 29 jogos e cinco gols marcados. O bom retrospecto fez a torcida manter o carinho pelo atleta e mandar boas vibrações de recuperação até que o retorno fosse possível. Para ele, a alegria do momento foi indescritível. "Sempre acompanhei os jogos do clube e tive esse retorno de todos, principalmente da torcida. Nas redes sociais todos apoiam, mandam mensagem. Eu fico muito feliz em saber que tenho esse respaldo com a torcida".

Passada a euforia da classificação, o avançado diz que o time precisa de máxima atenção, principalmente no quesito defesa, onde o time tem deixado um pouco a desejar, ainda que esteja invicto desde a chegada de Gustavo Morínigo.

"A gente não pode deixar acontecer. O professor tem cobrado isso e a gente procura responder. Não podemos sair correndo atrás do placar sempre. Temos um time qualificado e por conta disso temos que nos impor do início ao fim das partidas. Eu estou trabalhando forte para estar pronto em qualquer situação. Clássico é um jogo mais pegado, mas eu estou pronto", conforma.

O primeiro dos quatro clássicos Re-Pa será nesta quarta-feira (3), pela semifinal da Copa Verde. No dia 7, domingo, o clássico será pelo Parazão. A volta da Copa Verde está programada para o dia 10 de abril, enquanto a finalíssima do estadual será no dia 14. Até lá, haja coração para os azulinos. "O jogador tem que gostar de jogo grande. Isso em mim é muito forte, pois gosto desses jogos", encerra.