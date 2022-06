Meia do Remo promete evolução contra o Paysandu: 'Vamos fazer um grande jogo'

A 13° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro será de clássico para a dupla Re-Pa. O Remo enfrenta o Paysandu no próximo domingo (3), no Baenão. O jogo marca o reencontro dos times após a final do Parazão 2022. Neste momento, o Papão vive uma fase melhor do que o Leão. No entanto, o meia Jean Patrick acredita que a equipe azulina está melhorando e pode fazer uma boa partida.

“Se tratando da equipe do último jogo, estamos evoluindo, creio que por detalhes a gente não saiu com os três pontos. Agora o pensamento é no Re-Pa, vamos trabalhar essa semana, ver o que o professor tem para nos passar e eu tenho certeza que, com o apoio do nosso torcedor, vamos fazer um grande jogo”, declarou o meia.

O clássico também marca a estreia do técnico Gerson Gusmão, que chegou na semana passada ao Remo, mas só foi regularizado na última terça-feira do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar de ainda não ter ficado no banco de reservas, o treinador já comanda os treinos da equipe.

De acordo com o site Chance de gol, o Paysandu tem um aproveitamento melhor do que o Remo e, com isso, chega como o favorito para o duelo. Enquanto a equipe bicolor soma 61.1%, o time azulino tem apenas 47.2%. Apesar disso, o meia acredita que com o apoio da torcida, o Leão pode vencer.

“O nosso torcedor é fundamental, é o 12° jogador. Dentro de casa a gente sabe da força deles. Creio que a nossa torcida pesa um pouco”, concluiu Jean Patrick.

Agenda

O Remo e Paysandu jogam no próximo domingo (3), no Baenão, às 17h. A partida terá cobertura e transmissão lance a lance em OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)