Meia do Remo analisa desempenho do time fora de casa e diz: 'Temos que melhorar'

O Remo estava embalado por duas vitórias seguidas no Baenão. No entanto, o time perdeu o último jogo contra o Volta Redonda fora de casa, na última segunda-feira (13). A derrota reiterou que o Leão não tem conseguido jogar bem longe de Belém. O meia Albano afirmou que a equipe tem trabalhado para melhorar as atuações no campo adversário.

“A gente trabalha para não ter esses altos e baixos. Trabalhamos para ter esses resultados fora e como não estão acontecendo, nós estamos nos cobrando muito. Precisamos de uma boa sequência dentro e fora de casa para conseguirmos ter tranquilidade e nos garantir entre os oito primeiros”, declarou o jogador.

Albano também falou sobre a partida contra o Volta Redonda. O meia disse que o resultado foi uma “fatalidade” e que o time acabou se desconcentrando depois do primeiro gol.

“Quando a gente tomou gol, desligamos. Não conseguimos trocar passes e não atacamos bem. Acabamos tomando mais gols e isso não pode acontecer. Temos que ter concentração o jogo inteiro. A gente tem que ver o que podemos fazer para que isso não aconteça mais”, avaliou o meia.

O Remo tem cerca de 20% aproveitamento fora de casa na Série C. Assim, para o jogador, o principal desafio da equipe agora é consertar os erros e melhorar o rendimento longe de Belém.

“Estamos vindo de bons resultados dentro de casa. Temos algumas boas atuações fora, mas são poucas, não é durante o jogo inteiro. Então, temos que melhorar e manter o que estamos fazendo [no Baenão]”, ressaltou Albano.

O próximo desafio do Remo será contra o Altos-PI. Em casa, a expectativa é que o time consiga se recuperar da derrota para se garantir a permanência no G8. O Leão está na sétima posição da tabela, com 16 pontos, a mesma pontuação que os outros quatro clubes: São José, Ypiranga, Volta Redonda e Manaus.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)