Lateral-direito do Remo já foi regularizado e pode estrear contra o Ypiranga: 'Queremos o acesso'

O lateral-direito Celsinho já está apto para estrear pelo Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta participou de entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (19), às vésperas da viagem da delegação para o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Ypiranga, a partir das 20 horas de domingo, no estádio Colosso da Lagoa.

Celsinho tem 34 anos e vem para suprir a necessidade do técnico Paulo Bonamigo por um atleta de ofício, devido a lesão de dois atletas na posição. Rony e Ricardo Luz passam por recuperação médica. Para a empreitada, Celsinho chega confiante e acredita que suas características de jogo podem contribuir nos resultados que o clube deseja.

“Venho focado no objetivo que o clube almeja. Conheço alguns atletas do elenco, gosto deste tipo de desafio, buscar acessos, então venho preparado para ajudar o grupo com muito empenho, trabalho, para que ao final da competição o clube suba para a Série B”, comenta. Celsinho disputou recentemente o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e garante estar em condições de jogo.

“Eu gosto do jogo apoiado, próximo, característica de cruzamento, deixar os atacantes no ponto de finalização, muita entrega em campo. Acho que isso é um pouco do perfil do Celsinho e o próprio dia a dia vai mostrando a característica de cada atleta. Saber onde o companheiro gosta de receber a bola. Como frisei, conheço alguns atletas e vejo que a adaptação será fácil”, ressalta.

Para os próximos desafios, Celsinho pede o apoio do torcedor e garante que o time fará o papel dentro de campo. “Meu recado é que contamos com o apoio de todos vocês, nos incentivando, apoiando em todos os momentos. Dentro de campo teremos muita entrega, garra para que possamos juntos conseguir o objetivo da Série B”, encerra.