Kelvin admite má-fase do ataque do Remo, mas defende chances perdidas: ‘Não foram tão claras’

Muda o treinador, mudam os jogadores, mas o problema do Remo continua o mesmo: as finalizações. O roteiro da partida contra o São Bernardo-SP, na rodada passada, quando o Leão perdeu por 1 a 0, pela 8ª rodada da Série C, foi o mesmo de várias partidas da temporada. A equipe azulina agrediu o adversário, teve boas chances de tirar o zero do placar, mas não conseguiu marcar. A eficiência do ataque azulino, inclusive, foi tema de entrevista coletiva nesta sexta-feira (14/06).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Quem conversou com a imprensa foi o atacante Kelvin, que entrou no decorrer da partida contra o São Bernardo-SP e aparece como um postulante a uma posição no ataque azulino. Ele admite o problema nas finalizações, mas diz que as chances perdidas na rodada passada não foram "tão claras".

VEJA MAIS

"Nós treinamos muito finalização. Se você for ver as chances perdidas não foram claríssimas. Nesse último jogo, por exemplo, nós não tivemos nenhuma chance na cara do goleiro. Apesar disso, eu entendo que nós atacantes somos cobrados para fazer gol. Tivemos um bom volume na semana passada, mas isso não adianta, tem que balançar a rede", alegou.

Apesar de reconhecer o mau momento diante da meta, Kelvin aprovou o esquema tático do novo técnico, Rodrigo Santana. Mesmo atuando com três zagueiros, ele acredita que o Remo ficou mais ofensivo e, portanto, mais perto do gol adversário.

"Estamos nos adaptando bem ao novo esquema. Nos treinos e nos jogos tivemos boas movimentações e todo mundo abraçou a ideia. Então, estamos aqui pra seguir o ele pede para nós. Se estiver dando certo, maravilha. Creio que se ele colocar a mesma formação, todos vão abraçar", disse Kelvin.

Série C

O Remo volta a campo pela Série C no próximo domingo (16/06), às 16h30, diante do Ypiranga-RS, pela 9ª rodada da competição. A partida, que será disputada no estádio Baenão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.