Kadu, do Remo, no Grupo City? Olheiros no Brasil avaliam lateral, diz portal

O Grupo City, conglomerado que administra 12 clubes ao redor do mundo, incluindo o Manchester City, da Inglaterra, e o Bahia, do Brasil, enviará olheiros ao país para analisar cinco jogadores mapeados pelo seu departamento de scouting, área que analisa e recruta novos jogadores. De acordo com o portal RTI Esportes, um dos atletas que serão avaliados é Kadu, lateral-direito do Remo, de 19 anos.

A tendência, segundo a apuração, é que os observadores acompanhem mais partidas do Remo no primeiro semestre antes de uma possível investida oficial. Caso o desempenho de Kadu atenda às expectativas, o grupo pode formalizar uma proposta de contratação.

Se o negócio for concretizado, o jogador poderá ser alocado em qualquer um dos clubes da organização. Na América, além do Bahia, o Grupo City controla Montevideo City Torque, no Uruguai, e New York City, nos Estados Unidos. No entanto, o principal clube do conglomerado é o Manchester City.

Contrato renovado

O interesse do Grupo City surge pouco depois de Kadu renovar seu vínculo com o Remo. O novo contrato, assinado recentemente, estende-se até 2027, um ano a mais que o anterior, que ia até 2026. O clube azulino decidiu ampliar o acordo para valorizar ainda mais o jovem lateral.

Cria da base do Remo, Kadu começou sua trajetória no clube aos 11 anos, passando por todas as categorias de formação antes de ser promovido ao elenco profissional em 2024. No entanto, sua estreia aconteceu apenas na temporada de 2025, devido a uma grave lesão sofrida no início do ano passado. Durante um treino no Baenão, o jogador fraturou o tornozelo direito e precisou passar por cirurgia, adiando sua ascensão ao time principal.

O jogador, inclusive, deverá disputar seu primeiro clássico Re-Pa pelo Leão em breve. No domingo (23), o Remo enfrenta o Paysandu às 17h, no Mangueirão, pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.