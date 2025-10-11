Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará Luiz Guillherme Ramos 11.10.25 9h00 Régis, meio-campo do Remo. (Igor Mota / O Liberal) Contratado em maio para a disputa da Série B, o meia Régis viverá este ano, pela primeira vez, a experiência de participar do Círio de Nazaré, tradicional e secular evento religioso que movimenta a capital paraense, com a presença de milhares de pessoas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Recém-chegado ao futebol do Norte, o jogador do Remo conta que sempre teve curiosidade sobre o Círio, mas só agora pôde compreender a magnitude do evento. “Sempre ouvi falar do Círio, mas nunca tive dimensão da grandiosidade até chegar aqui e ver toda preparação que é feita. O que mais me chama atenção é ver como a cidade inteira se envolve, é algo que vai além da religião, é sobre união, gratidão e fé. Estou muito curioso pra viver de perto toda essa experiência única”, afirmou. Com passagens por clubes de diferentes regiões do país, Régis carrega a fé como parte da rotina, dentro e fora de campo. Segundo ele, a espiritualidade é um ponto de equilíbrio diante das pressões e desafios da carreira. “A fé está muito presente no meu dia a dia. No futebol, a gente passa por altos e baixos, e ter fé ajuda a manter o foco e a serenidade. Nesse momento importante da Série B, eu procuro sempre agradecer pelas oportunidades e pedir força pra seguir dando o meu melhor, representando bem o Remo e essa torcida que acredita junto com a gente.” VEJA MAIS Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. O jogador também revelou que costuma fazer orações e promessas pessoais, mas que, neste ano, a participação no Círio ganha um significado especial. “Eu costumo fazer minhas orações e promessas particulares sim, mas esse ano, especialmente por estar aqui, peço por boas energias pro nosso grupo e que a gente consiga alcançar nossos objetivos na competição.” Além da dimensão religiosa, Régis vê no Círio uma oportunidade de se aproximar ainda mais da torcida azulina. “Quero sim! Além de eu ser católico, acho que é uma oportunidade única de viver esse momento especial e ainda estar junto da torcida, sentir essa energia boa que o Círio traz e retribuir o carinho que recebemos no dia a dia.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 círio de nazaré 2025 futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 FOMINHA Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado' O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática contra o Paysandu 10.10.25 20h41 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 9h00