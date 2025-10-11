Capa Jornal Amazônia
Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B

Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Régis, meio-campo do Remo. (Igor Mota / O Liberal)

Contratado em maio para a disputa da Série B, o meia Régis viverá este ano, pela primeira vez, a experiência de participar do Círio de Nazaré, tradicional e secular evento religioso que movimenta a capital paraense, com a presença de milhares de pessoas.

Recém-chegado ao futebol do Norte, o jogador do Remo conta que sempre teve curiosidade sobre o Círio, mas só agora pôde compreender a magnitude do evento.

“Sempre ouvi falar do Círio, mas nunca tive dimensão da grandiosidade até chegar aqui e ver toda preparação que é feita. O que mais me chama atenção é ver como a cidade inteira se envolve, é algo que vai além da religião, é sobre união, gratidão e fé. Estou muito curioso pra viver de perto toda essa experiência única”, afirmou.

Com passagens por clubes de diferentes regiões do país, Régis carrega a fé como parte da rotina, dentro e fora de campo. Segundo ele, a espiritualidade é um ponto de equilíbrio diante das pressões e desafios da carreira.

“A fé está muito presente no meu dia a dia. No futebol, a gente passa por altos e baixos, e ter fé ajuda a manter o foco e a serenidade. Nesse momento importante da Série B, eu procuro sempre agradecer pelas oportunidades e pedir força pra seguir dando o meu melhor, representando bem o Remo e essa torcida que acredita junto com a gente.”

O jogador também revelou que costuma fazer orações e promessas pessoais, mas que, neste ano, a participação no Círio ganha um significado especial. “Eu costumo fazer minhas orações e promessas particulares sim, mas esse ano, especialmente por estar aqui, peço por boas energias pro nosso grupo e que a gente consiga alcançar nossos objetivos na competição.”

Além da dimensão religiosa, Régis vê no Círio uma oportunidade de se aproximar ainda mais da torcida azulina. “Quero sim! Além de eu ser católico, acho que é uma oportunidade única de viver esse momento especial e ainda estar junto da torcida, sentir essa energia boa que o Círio traz e retribuir o carinho que recebemos no dia a dia.”

futebol

série b 2025

círio de nazaré 2025

futebol paraense

jornal amazônia
Remo
