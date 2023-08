Jean Silva confirma interesse em renovação e afirma: ‘Remo ganhou um torcedor’

Antes mesmo do fim definitivo da Série C, o Remo iniciou o processo de reformulação no elenco para a temporada 2024. O Leão, que encerra a participação na atual edição neste sábado (26), às 16h, contra o Altos, no Baenão, dispensou o zagueiro Ícaro e Claudinei.

Questionado sobre a possibilidade de permanência para o próximo ano, o atacante Jean Silva afirmou que ficaria, se assim o clube quiser. O jogador, que tem contrato apenas até o fim deste ano, fez elogios ao Leão e à capital paraense, Belém:

"Tive bons momentos, criei grandes expectativas, mas também oscilei, errei, falhei, mas me reergui. Me adaptei ao clube que me deu toda a estrutura de trabalho. Então, a gente tem um carinho especial e se tiver a oportunidade de ficar, vou voltar para estar aqui. O Remo ganhou um torcedor e a cidade um admirador", afirmou.

Pensando na partida contra o Altos, Jean disse que a intensidade semana de treinos e preparação para o duelo foram uma forma de 'respeito' ao clube e torcida, mesmo em meio à decepção da eliminação:

"Tivemos uma semana forte de trabalho, por respeito ao clube e à grandeza da torcida. Temos que ir, dar o nosso melhor para terminar da melhor forma possível. A gente começou muito bem, criou expectativa não só no torcedor, mas em nós também. Infelizmente tivemos oscilações que atrapalharam no desfecho final. Estamos tristes, entendemos a frustração do torcedor, mas o respeito é grande", concluiu.

