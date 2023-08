Reservas treinam e Remo pode ter mudanças diante do Altos-PI; confira

O Remo poderá entrar em campo contra o Altos-PI, pela última rodada da primeira fase da Série C, com um time bastante alternativo. Pelo menos foi o que indicou o treino azulino desta sexta-feira (25), véspera da partida. No registro da atividade, feito pela assessoria remista, é possível perceber mudanças de todos os setores de campo e a adoção de uma nova formação tática.

Nas imagens, é possível ver que Ricardo Catalá comandou um treino em campo reduzido, com 11 jogadores para cada lado. Na primeira parte do treino, Richard Franco, que está suspenso, não integrou o "time titular". Na segunda, o paraguaio compôs a equipe. Veja o time do Remo:

Zé Carlos; Lucas Marques, Diego Guerra, Wendel Lomar, Jonilson e Kevin; Paulinho Curuá e Gustavo Bochecha; Renanzinho, Fabinho e Jean Silva.

As duas principais novidades estão no setor defensivo e ofensivo. Jonilson, jogador revelado na base do Leão, apareceu entre os titulares e pode compor um trio de zaga ao lado de Diego Guerra e Wendel Lomar. Na frente, Muriqui treinou entre os reservas, dando espaço para Fabinho ocupar a titularidade.

VEJA MAIS

Remo e Altos-PI se enfrentam neste sábado (26) pela última rodada da primeira fase da Terceirona. Ambas as equipes já tem destino definido no campeonato. Enquanto o Leão não tem mais chances de classificação à próxima etapa do torneio, o Altos-PI já está rebaixado à Quarta Divisão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.