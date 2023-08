No apagar das luzes, Altos desembarca em Belém desfalcado para jogo contra o Remo

Com cinco atletas amadores entre os 20 relacionados, a delegação do Altos desembarcou em Belém, para a última partida desta Série C, no sábado (26), a partir das 16 horas, no Baenão.

O Jacaré enfrenta ausências notáveis, com destaque para os atacantes Liliu, que permanece indisponível devido a uma lesão, e Yan e Bruno Henrique, que não tiveram suas presenças confirmadas na lista de relacionados para a partida.

Antes do confronto contra o Remo, a equipe altoense planejou uma sessão de treinamento em solo belenense nesta sexta-feira. Liliu, cuja presença em campo ainda é incerta, está em fase de recuperação de uma lesão no tendão e permanece sob os cuidados do departamento médico do clube.

O Altos ocupa atualmente a 19ª posição na tábua classificatória. Em campo, foram 18 jogos, apenas duas vitórias, sete empates e nove derrotas, que lhe valeu o rebaixamento à Série D.

Atletas da base que foram relacionados

Goleiro: Antônio Marcos

Volantes: Ítalo Gabriel e Victor Hugo

Meias: Antony Illano e João Vittor

Demais relacionados para confronto

Goleiros: Vinícius Rodrigues e Murilo Bombazar

Defensores: Bruno Collaço, Digão, Victor Guilherme, Marcelo Santos e Lucas Souza

Meias: Dieguinho, Dos Santos, Gabriel Pires e Marcelinho

Atacantes: Lucas Campos, Manoel, Mikael e Palacios