Ingressos para Trasladação e Círio na sede do Remo estão esgotados Clube informou que o acesso será restrito a convidados; carteirinha de sócio não garante entrada durante as procissões Iury Costa 09.10.25 17h35 Segundo o clube, não será permitido o acesso ao local apenas com a carteirinha de sócio. (Igor Mota) Os convites destinados a sócios remidos e proprietários do Clube do Remo para acompanhar a Trasladação e o Círio de Nazaré 2025 na sede social estão esgotados. O clube informou, por meio de comunicado oficial, que não será permitido o acesso ao local apenas com a carteirinha de sócio durante as duas procissões. A sede azulina, localizada na Avenida Nazaré, é tradicionalmente um dos pontos mais procurados pelos torcedores para acompanhar a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Por questões de segurança e controle de público, a diretoria do clube limitou a quantidade de convites disponíveis para o fim de semana da festividade. Os ingressos foram distribuídos de forma presencial, na secretaria do clube, nos dias 8 e 9 de outubro, entre 9h e 18h. Cada sócio titular pôde retirar até dois convites, sendo vedada a retirada para os dois dias, quem garantiu entrada para a Trasladação, no sábado, não pôde fazê-lo para o Círio, no domingo, e vice-versa. A medida buscou garantir uma melhor organização do evento e respeitar os protocolos de segurança determinados pelos órgãos competentes. O acesso à retirada esteve condicionado à adimplência do associado, e não houve reserva prévia de convites. VEJA MAIS Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. Tradição azulina A sede do Clube do Remo é um dos locais mais emblemáticos do trajeto das romarias e, todos os anos, se torna ponto de encontro para torcedores e famílias azulinas que celebram o Círio de Nazaré. A diretoria reforçou que a limitação de público tem o objetivo de assegurar uma celebração tranquila e segura para todos. *(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)