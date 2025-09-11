Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém O Liberal 11.09.25 12h31 Camisas do Círio 2022 (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Nesta terça-feira (16), a Diretoria da Festa de Nazaré promove mais uma edição do Projeto Selo do Círio, iniciativa que une fé, tradição e futebol em Belém. A parceria, que já vinha sendo realizada com Remo, Paysandu e Tuna Luso, será renovada em 2025 e contará, pela primeira vez, com a participação do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Durante o evento, os quatro times lançarão camisas oficiais estampadas com o Selo Oficial do Círio, símbolo que representa devoção e identidade cultural do povo paraense. Cada uniforme foi desenvolvido especialmente para homenagear Nossa Senhora de Nazaré e reforçar a ligação histórica entre a maior manifestação religiosa do Pará e a paixão do torcedor pelos clubes de futebol. VEJA MAIS No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. A cerimônia de lançamento será realizada às 19h30, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área localizada no estacionamento da Basílica-Santuário. A expectativa é de que torcedores, devotos e autoridades participem do momento, que celebra não apenas o esporte, mas também a fé e os valores que unem gerações de paraenses em torno do Círio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes círio de nazaré futebol Fé PAYSANDU clube do remo Tuna Luso vasco da gama COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00 Copa do Brasil Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Copa do Brasil Corinthians e Athletico PR jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 10.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00