Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

Camisas do Círio 2022 (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Nesta terça-feira (16), a Diretoria da Festa de Nazaré promove mais uma edição do Projeto Selo do Círio, iniciativa que une fé, tradição e futebol em Belém. A parceria, que já vinha sendo realizada com Remo, Paysandu e Tuna Luso, será renovada em 2025 e contará, pela primeira vez, com a participação do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro.

Durante o evento, os quatro times lançarão camisas oficiais estampadas com o Selo Oficial do Círio, símbolo que representa devoção e identidade cultural do povo paraense. Cada uniforme foi desenvolvido especialmente para homenagear Nossa Senhora de Nazaré e reforçar a ligação histórica entre a maior manifestação religiosa do Pará e a paixão do torcedor pelos clubes de futebol.

A cerimônia de lançamento será realizada às 19h30, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área localizada no estacionamento da Basílica-Santuário. A expectativa é de que torcedores, devotos e autoridades participem do momento, que celebra não apenas o esporte, mas também a fé e os valores que unem gerações de paraenses em torno do Círio.

Palavras-chave

esportes

círio de nazaré

futebol

PAYSANDU

clube do remo

Tuna Luso

vasco da gama
