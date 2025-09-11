Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Nesta terça-feira (16), a Diretoria da Festa de Nazaré promove mais uma edição do Projeto Selo do Círio, iniciativa que une fé, tradição e futebol em Belém. A parceria, que já vinha sendo realizada com Remo, Paysandu e Tuna Luso, será renovada em 2025 e contará, pela primeira vez, com a participação do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro.

Durante o evento, os quatro times lançarão camisas oficiais estampadas com o Selo Oficial do Círio, símbolo que representa devoção e identidade cultural do povo paraense. Cada uniforme foi desenvolvido especialmente para homenagear Nossa Senhora de Nazaré e reforçar a ligação histórica entre a maior manifestação religiosa do Pará e a paixão do torcedor pelos clubes de futebol.

A cerimônia de lançamento será realizada às 19h30, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área localizada no estacionamento da Basílica-Santuário. A expectativa é de que torcedores, devotos e autoridades participem do momento, que celebra não apenas o esporte, mas também a fé e os valores que unem gerações de paraenses em torno do Círio.