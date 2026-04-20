'Foi um dia ruim', desabafa o zagueiro Tchamba após noite amarga do Remo contra o Bragantino

O Clube do Remo foi superado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino na noite deste domingo (19), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

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Em um jogo movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não resistiu ao início avassalador do adversário no segundo tempo e saiu de campo derrotado, com direito a dois gols contra do zagueiro Tchamba.

No dia seguinte à derrota, o zagueiro azulino usou as redes sociais para desabafar sobre o seu desempenho em campo. Em poucas palavras, Tchamba escreveu: “Foi um dia ruim, mas tudo bem. Vamos manter o foco”.

Declaração do zagueiro Tchamba um dia após a derrota para o Bragantino. (Reprodução / Instagram)

A atuação do zagueiro foi muito contestada, sobretudo nos lances em que ele contribuiu diretamente com o time adversário, que acabou com uma vantagem de dois gols no placar.

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A queda de rendimento do atleta começou no início do segundo tempo. Logo aos dois minutos, quando o jogo ainda estava empatado em 2 a 2, Pitta marcou de cabeça. No lance, é possível ver que a bola toca nas costas de Tchamba antes de entrar no gol.

Pouco depois, aos sete minutos, o cenário piorou: após cruzamento pela esquerda, o zagueiro tentou cortar e acabou marcando contra, ampliando o placar para 4 a 2.