'Foi um dia ruim', desabafa o zagueiro Tchamba após noite amarga do Remo contra o Bragantino O jogador se pronunciou nas redes após dois gols contra na derrota por 4 a 2 e admite atuação abaixo do esperado O Liberal 20.04.26 20h12 O Bragantino passou pelo Remo com direito a dois gols contra de Tchamba. (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.) O Clube do Remo foi superado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino na noite deste domingo (19), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em um jogo movimentado, especialmente na primeira etapa, o Leão Azul não resistiu ao início avassalador do adversário no segundo tempo e saiu de campo derrotado, com direito a dois gols contra do zagueiro Tchamba. No dia seguinte à derrota, o zagueiro azulino usou as redes sociais para desabafar sobre o seu desempenho em campo. Em poucas palavras, Tchamba escreveu: “Foi um dia ruim, mas tudo bem. Vamos manter o foco”. Declaração do zagueiro Tchamba um dia após a derrota para o Bragantino. (Reprodução / Instagram) A atuação do zagueiro foi muito contestada, sobretudo nos lances em que ele contribuiu diretamente com o time adversário, que acabou com uma vantagem de dois gols no placar. VEJA MAIS Remo inicia preparação em Atibaia e ganha reforços para duelo com o Bahia na Copa do Brasil Léo Condé comanda primeiras atividades e pode contar com trio inscrito; delegação embarca para Salvador nesta segunda Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas Remo perde, permanece na zona de rebaixamento e distância para fora do Z4 aumenta Com 8 pontos em 12 jogos, Leão é 19º colocado e vê rivais diretos abrirem vantagem na luta contra o rebaixamento A queda de rendimento do atleta começou no início do segundo tempo. Logo aos dois minutos, quando o jogo ainda estava empatado em 2 a 2, Pitta marcou de cabeça. No lance, é possível ver que a bola toca nas costas de Tchamba antes de entrar no gol. Pouco depois, aos sete minutos, o cenário piorou: após cruzamento pela esquerda, o zagueiro tentou cortar e acabou marcando contra, ampliando o placar para 4 a 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 bragantino x remo duplexe tchamba jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Remo: Jaderson projeta duelo contra o Bahia na Copa do Brasil: 'Sair daqui com uma boa vantagem' Jogador destacou que será um jogo difícil e que o time tem que entrar em campo focado 21.04.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17