'Fiz uma partida excelente': Vizeu exalta seus números e projeta jogo do Remo contra América-MG

Após balançar as redes na estreia do Remo na Série B e ser um dos destaques no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, o atacante Felipe Vizeu exaltou sua atuação e destacou a importância da constância no desempenho da equipe para a sequência do campeonato. Em entrevista após o treino desta quarta-feira (9), no Baenão, ele também comentou a expectativa para o duelo contra o América-MG, no próximo domingo (13), no Mangueirão, e lamentou o empate sofrido no último lance da partida passada: “Fizemos um grande jogo, se a gente tivesse conseguido matar, não passávamos o que passamos no final”.

Apesar da frustração por deixar escapar os três pontos nos acréscimos, Vizeu valorizou o desempenho coletivo do time e reforçou que somar pontos fora de casa é sempre relevante em uma competição longa e equilibrada como a Série B.

“É um campeonato muito difícil, a gente tem que entender que é muito importante somar pontos fora de casa. Claro, se der para vencer, melhor ainda, mas quando não der, a gente sempre tem que trazer um pontinho na bagagem, isso é muito importante”, avaliou.

Confiança em alta

Principal reforço do ataque azulino na temporada, o camisa 33 demonstrou estar satisfeito com seu desempenho físico e técnico, exaltando sua atuação contra a "Ferrinha". “Achei que fiz um grande jogo. Os meus números mostraram que fiz uma partida excelente, questão de corrida, quilometragem nem se fala, em alta intensidade também, fiquei muito feliz por isso”, afirmou o atacante.

Para Vizeu, manter esse nível de entrega ao longo da temporada será fundamental para o Remo alcançar seus objetivos na competição, sem mencionar quais seriam. “Acho que a constância é o mais importante, manter a regularidade até o fim do campeonato é o principal fator para a gente conseguir nosso objetivo final do ano”, ressaltou.

Expectativa para estreia no Mangueirão

O próximo desafio do Leão será diante de sua torcida, no Mangueirão, contra o América-MG — adversário que figura entre os favoritos ao acesso à Série A. Vizeu vê o confronto como mais uma oportunidade para o time mostrar força e consolidar a boa imagem deixada na estreia. Segundo o atacante, o time impressionou a muitos de fora do Pará.

“A gente deixou uma impressão muito boa. São jogos dificílimos, grandes equipes. O olhar de fora diz muito sobre nossa equipe [referindo-se a elogios da imprensa paulista]. Desde o início do ano todo mundo tem apostado as fichas em nós, a gente tem que ter cuidado com isso, mas temos que desempenhar um grande futebol dentro de campo e temos feito isso”, avaliou.

Desfalque importante

Para o duelo contra o Coelho, o Remo não contará com o meia Jaderson, que está em tratamento de lesão e ficará fora de 10 a 15 dias. Vizeu reconheceu a importância do companheiro no esquema do técnico Daniel Paulista, mas reforçou a confiança no elenco.

“É uma perda muito grande para nós, a gente sabe o que ele entrega, a qualidade e comprometimento. Que ele possa voltar cada vez mais rápido, mas quem tiver que entrar precisa fazer o seu melhor para conseguir os resultados”, comentou.