Novo zagueiro do Remo desembarca em Belém e cita tradição da camisa azulina no futebol nacional

A nova contratação do Remo já está em Belém. O zagueiro Camutanga, de 31 anos, desembarcou na capital paraense para defender o Leão Azul na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta chega com status para ser titular na defesa azulina, porém, terá que conquistar essa vaga, após realizar apenas duas partidas nesta temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O jogador desembarcou em Belém nesta quarta-feira (9), com o posto de “xerife”. Em entrevista ao clube azulino e divulgado nas redes sociais do Remo, o zagueiro Camutanga afirmou que a camisa do Remo é reconhecida e possui peso no futebol nacional, que chega ao clube para ajudar o elenco.

“Estou muito feliz e motivado por ter chegado em Belém e vestir essa camisa pesada no futebol brasileiro, que é a camisa do Remo. Espero estrear e dar muitas alegrias aos torcedores e que seja um ano abençoado para a gente”, disse.

Quem é Camutanga

O jogador chega no fim janela extra de transferência, que encerra na próxima sexta-feira (11). Camutanga estava no Vitória-BA, teve passagens por vários clubes como Náutico-PE, CSA-AL, Atlético-GO e Bangu-RJ. Destro e com 1,89 m de altura, o defensor realiza exames médicos e testes físicos nesta semana para poder assinar com o clube. Ele também aguarda a documentação do seu clube, o Vitória-BA, para ter seu registro feito no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o BID, para poder estrear com a camisa do Leão.

VEJA MAIS

Camutanga chega ao clube e vai brigar por uma das vagas de titular no time comandado pelo técnico Daniel Paulista. O novo defensor azulino irá disputar a posição com os com Klaus, Jonilson, Raynaldo, Alvariño e Rafael Castro, além de Lucão, que encerra seu contrato neste mês e segue o impasse se fica ou continua no Leão Azul.