Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 O Liberal 15.07.26 11h09 Jogador deixou o Remo em março de 2026 (Raul Martins/Remo) O lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo, está de casa nova. O jogador acertou com o Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube cearense anunciou o reforço na última terça-feira (14), por meio das redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme divulgou o Ceará, o contrato com o lateral é válido até o fim da temporada de 2026. No Vozão, Sávio voltará a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Remo no início de 2025, na Série B. Além disso, poderá reencontrar Pavani, que já se despediu do clube azulino e deve acertar com a equipe cearense. Sávio chega para ajudar o Ceará na recuperação no campeonato. A equipe ocupa a 17ª colocação na tabela, com 18 pontos. VEJA MAIS Pavani se despede do Remo após 86 jogos e dois acessos: 'Saio com a consciência tranquila' Meio-campista encerra passagem de dois anos e meio pelo Leão Azul para defender o Ceará; nas redes sociais, atleta destacou as conquistas, a relação com Belém e afirmou que deixa o clube com a sensação de dever cumprido 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina Com ajustes nos valores, Remo renova empréstimo de Kadu Santos ao Botafogo Time azulino divulgou que o contrato do jogador com o clube carioca foi renovado por mais seis meses O lateral estava sem clube desde o fim de março, quando rescindiu contrato com o Remo. A saída do jogador foi cercada por polêmicas, já que ele se envolveu em casos de indisciplina dentro da equipe e em desentendimentos com o treinador Juan Carlos Osorio, que comandava o Leão Azul no início do ano. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Sávio chegou ao Remo em 2024, durante a disputa da Série C, por indicação de Rodrigo Santana. Conquistou o acesso à Série B e renovou contrato com a equipe azulina. No ano seguinte, subiu com o Leão Azul para a elite do futebol brasileiro e foi campeão paraense. Já em 2026, conquistou a Supercopa Grão-Pará, mas perdeu espaço na equipe e, após uma troca pública de farpas com Osorio, deixou o clube. Ao todo, disputou 48 jogos com a camisa do Remo e marcou dois gols. No período em que ficou sem clube, chegou a treinar com a Tuna Luso, mas sem vínculo profissional. Além do Remo, Sávio tem passagens por Rio Ave, de Portugal, Goiás, América-MG, Londrina-PR, Ferroviário-CE, União Barbarense-SP e Athletico-PR, onde atuou nas categorias de base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo ceará sávio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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