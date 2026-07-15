Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B

O lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo, está de casa nova. O jogador acertou com o Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube cearense anunciou o reforço na última terça-feira (14), por meio das redes sociais.

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Conforme divulgou o Ceará, o contrato com o lateral é válido até o fim da temporada de 2026. No Vozão, Sávio voltará a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Remo no início de 2025, na Série B. Além disso, poderá reencontrar Pavani, que já se despediu do clube azulino e deve acertar com a equipe cearense.

Sávio chega para ajudar o Ceará na recuperação no campeonato. A equipe ocupa a 17ª colocação na tabela, com 18 pontos.

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O lateral estava sem clube desde o fim de março, quando rescindiu contrato com o Remo. A saída do jogador foi cercada por polêmicas, já que ele se envolveu em casos de indisciplina dentro da equipe e em desentendimentos com o treinador Juan Carlos Osorio, que comandava o Leão Azul no início do ano.

Sávio chegou ao Remo em 2024, durante a disputa da Série C, por indicação de Rodrigo Santana. Conquistou o acesso à Série B e renovou contrato com a equipe azulina.

No ano seguinte, subiu com o Leão Azul para a elite do futebol brasileiro e foi campeão paraense. Já em 2026, conquistou a Supercopa Grão-Pará, mas perdeu espaço na equipe e, após uma troca pública de farpas com Osorio, deixou o clube.

Ao todo, disputou 48 jogos com a camisa do Remo e marcou dois gols. No período em que ficou sem clube, chegou a treinar com a Tuna Luso, mas sem vínculo profissional.

Além do Remo, Sávio tem passagens por Rio Ave, de Portugal, Goiás, América-MG, Londrina-PR, Ferroviário-CE, União Barbarense-SP e Athletico-PR, onde atuou nas categorias de base.