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'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol

Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina

O Liberal

14 de julho de 2026 às 21:28

( Foto: Foto: Samara Miranda/Ascom Remo )

A passagem de Panagiotis Tachtsidis pelo Clube do Remo ganhou um capítulo fora das quatro linhas. Em entrevista a um podcast, o meia grego relembrou a experiência vivida em Belém durante as temporadas de 2025 e 2026 e revelou que enfrentou um forte choque cultural ao chegar à capital paraense. O jogador afirmou ter presenciado cenas de pobreza e criminalidade que, segundo ele, jamais havia visto na Europa.

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Natural de Nafplio, cidade litorânea da Grécia, Tachtsidis desembarcou na Amazônia para defender o Remo, seu primeiro clube na América do Sul. Em um primeiro momento, admitiu que pensou em desistir da experiência.

"Nossa, quando cheguei lá foi um choque cultural. Fiquei doente. Vi pobreza, criminalidade, pessoas dormindo no chão, descalças. Eu me perguntava: 'O que eu vim fazer aqui? O que vou fazer agora?'", disse. 

Veja:

O relato mais impactante da entrevista foi sobre um episódio que, segundo o jogador, presenciou em plena luz do dia enquanto seguia para um restaurante. "Certo dia, ao meio-dia, eu estava indo almoçar e vi dois caras saindo com armas na mão. Parecia cena de filme. As pessoas correram para os carros. A polícia estava a uns 20 metros, viu tudo e simplesmente desviou o olhar. Eu fiquei muito nervoso e voltei para casa."

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Apesar das primeiras impressões negativas, o ex-remista contou que a relação com o futebol e com a torcida azulina transformou completamente sua experiência no Pará. "Graças a Deus, depois pude ver o amor que eles têm pelo futebol. Eles amam muito o futebol. Isso me fez sentir essa paixão novamente, me fez redescobrir o amor pelo futebol."

Durante a conversa, Tachtsidis também comentou sobre a estrutura utilizada pelo clube, citando o estádio de aproximadamente 20 mil lugares e o Mangueirão, palco das grandes partidas em Belém. Com a camisa do Remo, o grego disputou 15 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências nas temporadas de 2025 e 2026. Esteve presente no elenco que subiu da Série B para a Sperie A. Antes de chegar ao futebol brasileiro, construiu carreira em clubes da Grécia e da Itália, após iniciar a trajetória profissional no AEK Atenas.

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