Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja

O técnico Guto Ferreira confirmou a escalação do Remo para o jogo contra o Operário-PR, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados.

Com isso, Guto promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots, além de recolocar Nathan Camargo entre os titulares.

Escalação do Remo

Titulares:

João Pedro (45)

Diego H. (33)

Nico (25)

Panagiots T. (77)

Nathan C. (48)

Caio V. (34)

Sávio (16)

Klaus (04)

Kayky A. (27)

Marcelinho (79)

Marcelo R. (88)

Reservas:

Ygor Vinhas (94)

Pedro Costa (02)

Jorge (06)

Cristian Tassano (17)

Pedro Castro (11)

Nathan (08)

Luan Martins (05)

Jaderson (10)

Pavani (07)

Janderson (99)

Marrony (26)

Escalação do Operário-PR

Titulares:

Elias Curzel (01)

Diogo Mateus (02)

Miranda (16)

Charles (03)

Cristiano (90)

Índio (05)

Juan Zuluaga (08)

Neto Paraíba (88)

Boschilia (10)

Ademilson (99)

Daniel Amorim (89)

Técnico: Alex de Souza

Reservas:

Vagner (33)

Rodrigo Rodrigues (07)

Mingotti (09)

Jean Lucas (11)

Thiaguinho