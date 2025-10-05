Capa Jornal Amazônia
Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja

Sem poder contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados, o treinador promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots

O Liberal
fonte

Leão vai de uniforme 3 hoje (Remo)

O técnico Guto Ferreira confirmou a escalação do Remo para o jogo contra o Operário-PR, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados.

Acompanhe a partida ao vivo.

Com isso, Guto promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots, além de recolocar Nathan Camargo entre os titulares.

Escalação do Remo

Titulares:

  • João Pedro (45)
  • Diego H. (33)
  • Nico (25)
  • Panagiots T. (77)
  • Nathan C. (48)
  • Caio V. (34)
  • Sávio (16)
  • Klaus (04)
  • Kayky A. (27)
  • Marcelinho (79)
  • Marcelo R. (88)

Reservas:

  • Ygor Vinhas (94)
  • Pedro Costa (02)
  • Jorge (06)
  • Cristian Tassano (17)
  • Pedro Castro (11)
  • Nathan (08)
  • Luan Martins (05)
  • Jaderson (10)
  • Pavani (07)
  • Janderson (99)
  • Marrony (26)

Escalação do Operário-PR

Titulares:

  • Elias Curzel (01)
  • Diogo Mateus (02)
  • Miranda (16)
  • Charles (03)
  • Cristiano (90)
  • Índio (05)
  • Juan Zuluaga (08)
  • Neto Paraíba (88)
  • Boschilia (10)
  • Ademilson (99)
  • Daniel Amorim (89)

Técnico: Alex de Souza

Reservas:

  • Vagner (33)
  • Rodrigo Rodrigues (07)
  • Mingotti (09)
  • Jean Lucas (11)
  • Thiaguinho
Remo
.
