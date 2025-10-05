Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja Sem poder contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados, o treinador promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots O Liberal 05.10.25 15h24 Leão vai de uniforme 3 hoje (Remo) O técnico Guto Ferreira confirmou a escalação do Remo para o jogo contra o Operário-PR, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados. Acompanhe a partida ao vivo. Com isso, Guto promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots, além de recolocar Nathan Camargo entre os titulares. Escalação do Remo Titulares: João Pedro (45) Diego H. (33) Nico (25) Panagiots T. (77) Nathan C. (48) Caio V. (34) Sávio (16) Klaus (04) Kayky A. (27) Marcelinho (79) Marcelo R. (88) Reservas: Ygor Vinhas (94) Pedro Costa (02) Jorge (06) Cristian Tassano (17) Pedro Castro (11) Nathan (08) Luan Martins (05) Jaderson (10) Pavani (07) Janderson (99) Marrony (26) Escalação do Operário-PR Titulares: Elias Curzel (01) Diogo Mateus (02) Miranda (16) Charles (03) Cristiano (90) Índio (05) Juan Zuluaga (08) Neto Paraíba (88) Boschilia (10) Ademilson (99) Daniel Amorim (89) Técnico: Alex de Souza Reservas: Vagner (33) Rodrigo Rodrigues (07) Mingotti (09) Jean Lucas (11) Thiaguinho Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ONZE DO LEÃO Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja Sem poder contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados, o treinador promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots 05.10.25 15h24 FUTEBOL Após boa atuação contra o CRB, atacante do Remo quer repetir diante do Operário-PR na Série B Uruguaio Nico Ferreira vem sendo peça importante nos jogos azulinos 05.10.25 8h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 SERÁ QUE CONSEGUE? Náutico, de Hélio dos Anjos, é lanterna em grupo na Série C, mas ainda pode subir Mesmo em situação delicada, Timbu mantém chance matemática de conquistar o acesso na última rodada do grupo C da Terceirona 05.10.25 9h49