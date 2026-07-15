Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista

Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor

O atacante Ítalo tem se mostrado uma peça fundamental para o Paysandu. Artilheiro da equipe bicolor, com 15 gols, o jogador está no Papão por empréstimo junto ao Volta Redonda-RJ até o fim da temporada e tem uma multa milionária caso o Bicola queira realizar a compra em definitivo.

Segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o contrato de Ítalo com o Volta Redonda prevê o pagamento de R$ 1 milhão pelos direitos econômicos do centroavante.

Em abril, o diretor de futebol do clube bicolor, Alberto Maia, falou sobre a possibilidade de adquirir o jogador, mas disse, na ocasião, que era "uma situação que ainda avaliaremos".

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O Paysandu está focado em honrar os compromissos financeiros do clube, por conta da recuperação judicial, e em conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, tem feito contratações pontuais para reforçar a equipe e promovido uma reformulação no elenco.

Em campo, Ítalo tem sido uma peça importante, marcando gols em momentos decisivos para o Bicola, como na vitória por 1 a 0 sobre o Maranhão, pela 11ª rodada da Série C, e na virada sobre o Guarani, no último domingo (12), quando marcou o segundo gol bicolor da partida, cuja validação foi muito contestada por conta de um suposto impedimento não assinalado.

O jogador também foi o artilheiro do Papão na campanha do título do Campeonato Paraense, com seis gols. Ítalo ainda marcou duas vezes na final da Copa Verde, disputada contra o Anápolis, além de ter conquistado a Copa Norte.