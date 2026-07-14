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Com poucos jogos com a camisa bicolor, Paysandu rescinde contrato com lateral; saiba mais

A diretoria do Papão informou a rescisão do lateral JP Galvão

O Liberal

14 de julho de 2026 às 17:50

( Foto: Divulgação / Paysandu )

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (14) a rescisão contratual do lateral-direito JP Galvão. Contratado durante a pré-temporada para reforçar o elenco alviceleste em 2026, o jogador não conseguiu se firmar na equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha e deixa o clube após sete meses.

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Aos 25 anos, JP Galvão foi oficializado pelo Papão em 16 de dezembro e participou de toda a preparação para a temporada. No entanto, iniciou o ano como opção no banco de reservas e disputou apenas 10 partidas com a camisa bicolor, sendo titular em três delas. Com pouco espaço ao longo da temporada, o lateral perdeu ainda mais oportunidades na equipe.

Rescisão foi definida em comum acordo

A saída de JP Galvão foi acertada em comum acordo entre a diretoria do Paysandu, o jogador e seus representantes. Entre os fatores discutidos para o encerramento do vínculo estiveram o custo salarial assumido pelo clube e a baixa minutagem do atleta, considerada prejudicial tanto para o planejamento da equipe quanto para a sequência da carreira do jogador.

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De acordo com a apuração, JP Galvão retornará ao Botafogo-RJ, clube que detém seus direitos federativos. A expectativa é que o lateral seja novamente emprestado para outra equipe na sequência da temporada.

Trajetória do lateral e mudanças no elenco

Revelado pelo Tigres-RJ, JP Galvão também passou pelas categorias de base de Vasco da Gama-RJ e Botafogo-RJ. Vinculado ao clube carioca, foi emprestado para Inter de Limeira-SP, Chapecoense-SC e, mais recentemente, defendeu o Guarani-SP antes de chegar ao Paysandu.

A reformulação do elenco bicolor deve continuar. Além de JP Galvão, outros jogadores podem deixar o clube nas próximas semanas. A diretoria trabalha com critérios definidos para realizar novas rescisões, enquanto busca reforços para equilibrar o grupo na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

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