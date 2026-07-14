Meia aparece em Belém e aumenta expectativa por anúncio no Paysandu

Apontado como novo reforço do Papão, Radsley publicou uma foto em Belém e pode ser anunciado em breve pelo clube bicolor

Em busca de reestruturar o elenco, o Paysandu pode estar perto de anunciar mais uma contratação para a sequência da temporada. O meia Radsley, do Retrô, apontado como novo reforço do Bicola, está em Belém. O jogador compartilhou, por meio das redes sociais, uma foto com a localização da capital paraense.

Na publicação, Radsley aparece ao lado de um amigo, que lhe deseja sorte no "novo ciclo", em um restaurante de Belém. A postagem aumentou a expectativa para o anúncio do acerto com o Papão.

Segundo informações publicadas na última semana pelo jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira, assim como o zagueiro Pedro Carrerette, que já foi anunciado e estreou com a camisa bicolor no último domingo (12), Radsley já estaria acertado com o Paysandu.

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Com isso, a expectativa é que o jogador seja regularizado ainda nesta semana.

(Reprodução / Instagram)

O meia tem 31 anos e disputou 22 partidas com a camisa do Retrô nesta temporada. Marcou seis gols e deu uma assistência. Radsley acertou pela primeira vez com o clube pernambucano em 2022, foi emprestado ao Botafogo-PB em 2023, retornou ao Retrô e, em 2025, foi cedido ao Athletico-GO, mas atuou em apenas seis jogos. O jogador também tem passagens por Juventus-SP, Altos-PI e Vila Nova-GO.

Se confirmada a contratação, o meia chega para reforçar a equipe bicolor, que briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu ocupa a quarta colocação na tabela e busca confirmar a vaga no quadrangular de acesso sem sustos.