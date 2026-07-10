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Paysandu apresenta Pedro Carrerette e Pablo Alcântara para reta decisiva da Série C

Reforços já aparecem no BID, ficam à disposição de Júnior Rocha para o duelo com o Guarani e chegam com o discurso de ajudar o Papão na busca pelo acesso

O Liberal
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Pablo e Pedro já estão à disposição da comissão técnica bicolor. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (11), mais dois reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Pedro Carrerette e o meio-campista Pablo Alcântara participaram da primeira entrevista coletiva com a camisa bicolor e já podem estrear diante do Guarani, neste domingo (13), às 16h, na Curuzu, pela 14ª rodada da competição. Os dois tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda aguardam a definição da comissão técnica de Júnior Rocha sobre uma possível utilização.

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A dupla chega em um momento de reformulação do elenco, iniciado após a derrota para o Ypiranga-RS. O Paysandu busca reagir na Série C depois de perder espaço entre os primeiros colocados e encara um confronto direto diante do vice-líder da competição.

Contratado para reforçar um setor que perdeu Quintana e Castro, Pedro Carrerette destacou o peso da camisa bicolor e afirmou que encara a passagem pelo clube como uma das maiores oportunidades da carreira. "É um sentimento de muita honra poder representar o Paysandu. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa e quero fazer história aqui. Vim para ajudar o clube a conquistar o acesso", afirmou o defensor, que vem do Noroeste.

O zagueiro também lembrou os acessos conquistados em outras equipes, entre eles o obtido pelo São Bernardo, e disse que pretende colocar essa experiência a serviço do Papão. Segundo ele, o momento exige união do elenco para recolocar o clube na Série B.

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Já Pablo Alcântara, de 22 anos, chega por empréstimo do Vitória e afirmou que desembarca em Belém totalmente focado no novo desafio. O meia ressaltou que o principal objetivo é contribuir para a campanha bicolor na reta final da primeira fase. "Minha cabeça está totalmente no Paysandu. Vim para jogar, ajudar o grupo e buscar o acesso, que é o objetivo de todos nós", disse.

O jogador também comentou sobre suas características em campo. Pablo se definiu como um meio-campista ofensivo, com boa capacidade de passe, chegada à área e finalização, mas ressaltou que prioriza o jogo coletivo.

Apesar de estarem regularizados e aptos para atuar, Pedro Carrerette e Pablo Alcântara evitaram projetar uma estreia imediata. Ambos destacaram que a decisão será exclusivamente da comissão técnica e garantiram estar preparados caso sejam acionados por Júnior Rocha diante do Guarani.

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