Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP Fábio Will 10.07.26 18h15 Pedro Carrerette chega por empréstimo ao Papão (Reprodução / Instagram / @pedrocarrerette_) O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (10), a contratação do zagueiro Pedro Carrerette. O defensor, de 26 anos, chega por empréstimo junto ao Noroeste-SP e ficará no clube até o fim da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O nome do atleta já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o deixa apto para atuar pelo Papão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Pedro Carrerette reforça o elenco bicolor após temporadas em que participou de campanhas de acesso à Série B com Novorizontino-SP e também São Bernardo-SP. Ao todo, o zagueiro disputou 31 partidas nas últimas duas temporadas, sendo 20 delas em 2025. Zagueiro acumula acessos e título estadual O novo reforço do Paysandu integrou o elenco do Novorizontino-SP que conquistou o acesso à Série B em 2021. Na temporada passada, repetiu o feito com o São Bernardo-SP. Em 2022, também conquistou o título do Campeonato Maranhense defendendo o Sampaio Corrêa-MA. VEJA MAIS Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada Ao desembarcar em Belém para iniciar os trabalhos com o grupo, o defensor destacou a motivação para vestir a camisa bicolor e projetou a sequência da temporada, em entrevista ao site oficial do Papão. “É um privilégio fazer parte desse projeto. Já experimentei o gosto de subir de divisão em outros clubes, mas tenho certeza que aqui será ainda mais especial pela grandeza do Paysandu e da sua torcida. Chego pronto para jogar e muito motivado”, afirmou. Confira a ficha de Pedro Carrerette Nome: Pedro Henrique Carrerette Lima Data de nascimento: 30 de outubro de 1998 Naturalidade: Bom Jesus do Itabapoana (RJ) Altura: 1,88 m Peso: 88 kg Clubes por onde jogou:Portuguesa-RJ, Angra dos Reis-RJ, Novorizontino-SP, Sampaio Corrêa-MA, Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Noroeste-SP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série c jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP 10.07.26 18h15 futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 Futebol Yarley celebra sequência no Paysandu e mira acesso: 'Quero levar o clube de volta à Série B' Zagueiro destaca evolução na temporada, valoriza disputa por posição, agradece apoio de Bruno Bispo e garante foco total do elenco para o confronto diante do Guarani 09.07.26 20h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06