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Paysandu fecha a contratação de zagueiro que estava na Série D; saiba mais

Jogador foi contratado por empréstimo junto ao Noroeste-SP

Fábio Will
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Pedro Carrerette chega por empréstimo ao Papão (Reprodução / Instagram / @pedrocarrerette_)

O Paysandu oficializou, nesta sexta-feira (10), a contratação do zagueiro Pedro Carrerette. O defensor, de 26 anos, chega por empréstimo junto ao Noroeste-SP e ficará no clube até o fim da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O nome do atleta já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que o deixa apto para atuar pelo Papão.

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Pedro Carrerette reforça o elenco bicolor após temporadas em que participou de campanhas de acesso à Série B com Novorizontino-SP e também São Bernardo-SP. Ao todo, o zagueiro disputou 31 partidas nas últimas duas temporadas, sendo 20 delas em 2025.

Zagueiro acumula acessos e título estadual

O novo reforço do Paysandu integrou o elenco do Novorizontino-SP que conquistou o acesso à Série B em 2021. Na temporada passada, repetiu o feito com o São Bernardo-SP. Em 2022, também conquistou o título do Campeonato Maranhense defendendo o Sampaio Corrêa-MA.

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Ao desembarcar em Belém para iniciar os trabalhos com o grupo, o defensor destacou a motivação para vestir a camisa bicolor e projetou a sequência da temporada, em entrevista ao site oficial do Papão.

“É um privilégio fazer parte desse projeto. Já experimentei o gosto de subir de divisão em outros clubes, mas tenho certeza que aqui será ainda mais especial pela grandeza do Paysandu e da sua torcida. Chego pronto para jogar e muito motivado”, afirmou.

Confira a ficha de Pedro Carrerette

Nome: Pedro Henrique Carrerette Lima

Data de nascimento: 30 de outubro de 1998

Naturalidade: Bom Jesus do Itabapoana (RJ)

Altura: 1,88 m

Peso: 88 kg

Clubes por onde jogou:Portuguesa-RJ, Angra dos Reis-RJ, Novorizontino-SP, Sampaio Corrêa-MA, Botafogo-PB, São Bernardo-SP e Noroeste-SP

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