Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C

O Paysandu recebe o Guarani-SP no próximo domingo (12), em jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time bicolor busca retomar o caminho das vitórias após duas derrotas seguidas. No entanto, não deve ter uma missão fácil. O Bugre tem um retrospecto positivo jogando como visitante na Terceirona.

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Até o momento, o Guarani disputou seis jogos fora de casa e perdeu apenas um. Ao todo, foram duas vitórias, três empates e uma derrota. Com isso, o time paulista tem 50% de aproveitamento nas partidas como visitante.

A campanha reflete a posição do clube na tabela. Atualmente, o Bugre é o segundo colocado, com 23 pontos. No entanto, assim como o Paysandu, liga o sinal de alerta, pois está há três jogos sem vencer e precisa voltar a conquistar uma vitória para evitar se complicar na briga por uma vaga no quadrangular do acesso.

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Enquanto o Guarani tem um saldo positivo fora de casa, o Paysandu apresenta bons resultados jogando diante da torcida. O time de Júnior Rocha venceu cinco dos sete jogos disputados como mandante, empatou um e perdeu outro.

Por isso, no próximo domingo, o duelo é importante para o Bicola, que quer, diante do torcedor, se recuperar das últimas derrotas e evitar se complicar na reta final da primeira fase da Série C.

A equipe bicolor ocupa a quinta posição da tabela, com 20 pontos. Mesmo dentro do G-8, a colocação ainda não é segura, e o time pode fechar a rodada fora da zona de classificação em caso de derrota. Já uma vitória colocará o Paysandu de volta na briga pelas primeiras posições da tabela.

O jogo entre Paysandu e Guarani-SP será às 16h de domingo (12), no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa em O Liberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.