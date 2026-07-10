Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández O Liberal 10.07.26 11h39 Jogador está no Leão Azul desde 2025 (Thiago Gomes / O Liberal) Após a contratação de Diego Hernández, o Sport deve acertar com mais um ex-jogador do Remo. Conforme informações do GE Pernambuco, o Leão da Ilha está próximo de fechar com o zagueiro Kayky Almeida para reforçar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo as informações, o Remo está acertando o fim do empréstimo do jogador junto ao Fluminense, que detém os direitos do atleta. Enquanto isso, o clube carioca negocia o zagueiro com a equipe pernambucana. Kayky chegou ao Remo em 2025 para a disputa da Série B. Atuou em 15 jogos, deu uma assistência e conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro com a equipe azulina. Nesta temporada, o jogador começou como titular, mas, com a chegada de Léo Condé, perdeu espaço e tem sido pouco utilizado. VEJA MAIS Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. A última partida de Kayky foi contra o Águia de Marabá, pela Copa Norte. Em 2026, ele disputou 16 jogos com a camisa azulina. No Sport, se confirmada a contratação, o defensor de apenas 21 anos chega para suprir uma necessidade da equipe no setor defensivo. Kayky Almeida foi formado nas categorias de base do Fluminense. Antes de atuar pelo Remo, teve uma breve passagem pelo Watford, da Inglaterra, em 2024. O Remo passa por um momento de reestruturação do elenco. O principal objetivo é enxugar o grupo e contratar reforços pontuais para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Além de Kayky, o volante Freitas, também vinculado ao Fluminense, deve deixar o clube azulino em breve, conforme informações apuradas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Até o momento, o Leão Azul já anunciou as saídas de Diego Hernández e Patrick de Paula, além da rescisão de contrato do centroavante João Pedro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno 09.07.26 19h58 FUTEBOL Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista 09.07.26 17h15 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 Confusão Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França 09.07.26 22h28 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09