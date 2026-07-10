Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B

Após a contratação de Diego Hernández, o Sport deve acertar com mais um ex-jogador do Remo. Conforme informações do GE Pernambuco, o Leão da Ilha está próximo de fechar com o zagueiro Kayky Almeida para reforçar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Segundo as informações, o Remo está acertando o fim do empréstimo do jogador junto ao Fluminense, que detém os direitos do atleta. Enquanto isso, o clube carioca negocia o zagueiro com a equipe pernambucana.

Kayky chegou ao Remo em 2025 para a disputa da Série B. Atuou em 15 jogos, deu uma assistência e conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro com a equipe azulina. Nesta temporada, o jogador começou como titular, mas, com a chegada de Léo Condé, perdeu espaço e tem sido pouco utilizado.

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A última partida de Kayky foi contra o Águia de Marabá, pela Copa Norte. Em 2026, ele disputou 16 jogos com a camisa azulina.

No Sport, se confirmada a contratação, o defensor de apenas 21 anos chega para suprir uma necessidade da equipe no setor defensivo.

Kayky Almeida foi formado nas categorias de base do Fluminense. Antes de atuar pelo Remo, teve uma breve passagem pelo Watford, da Inglaterra, em 2024.

O Remo passa por um momento de reestruturação do elenco. O principal objetivo é enxugar o grupo e contratar reforços pontuais para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Além de Kayky, o volante Freitas, também vinculado ao Fluminense, deve deixar o clube azulino em breve, conforme informações apuradas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Até o momento, o Leão Azul já anunciou as saídas de Diego Hernández e Patrick de Paula, além da rescisão de contrato do centroavante João Pedro.