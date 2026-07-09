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Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A

Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno

O Liberal

O placar de 6 a 1 sobre a Tuna Luso, no primeiro jogo-treino da intertemporada, agradou, mas passou longe de ser o principal motivo de satisfação para o elenco do Clube do Remo. Um dos líderes da equipe, Iago Pikachu afirmou que o resultado teve importância menor diante do verdadeiro objetivo da atividade: recuperar o ritmo de jogo, reintegrar atletas que estavam no departamento médico e acelerar o entrosamento do grupo antes da retomada da Série A.

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Segundo o lateral, a paralisação do calendário tornou necessária uma preparação diferente para que o elenco volte em condições ideais na partida contra o Corinthians, marcada para o próximo dia 23. Antes disso, o Leão ainda fará outro jogo-treino, diante do Ituano, no interior de São Paulo.

"O placar foi o que menos interessou. O importante era movimentar a equipe depois de praticamente um mês sem jogos, recuperar jogadores que estavam machucados e integrar as novas peças para que todo mundo esteja preparado quando o campeonato voltar", afirmou.

Para Pikachu, a pausa veio em um momento estratégico da temporada. Além de permitir a recuperação física do elenco, o período também oferece ao técnico Léo Condé um tempo raro para ajustar o funcionamento coletivo antes da sequência intensa de partidas.

"O campeonato vai voltar muito pesado. Vamos disputar seis jogos em pouco mais de duas semanas e praticamente não haverá tempo para treinamentos. Esse período é importante para conhecer as características dos jogadores que chegaram e dar ao treinador mais opções para montar a equipe", explicou.

Um dos setores que mais evoluíram ao longo da temporada foi o lado direito do ataque azulino. A parceria entre Pikachu e Marcelinho tem sido responsável por boa parte das jogadas ofensivas da equipe. O camisa 22 atribui o bom entendimento ao conhecimento que possui da função exercida pelo companheiro e à liberdade para alternar posições durante as partidas.

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Individualmente, Pikachu também vive uma temporada de números superiores aos do ano passado. Já são seis gols em apenas 30 partidas, igualando a marca alcançada em toda a temporada passada, quando disputou 53 jogos. Apesar da evolução, o jogador acredita que ainda há espaço para melhorar.

"São números positivos, mas poderiam ser melhores. Tive oportunidades que poderiam ter aumentado esses números. O mais importante é participar dos gols porque isso deixa a equipe mais próxima das vitórias", disse.

Mesmo reconhecendo a melhora apresentada pelo Remo nas últimas rodadas antes da paralisação, Pikachu admite que a equipe ainda paga caro pelos pontos desperdiçados no primeiro turno. Na avaliação do lateral, o time deixou escapar, pelo menos, seis pontos em partidas nas quais esteve próximo de vencer ou de garantir o empate.

"A gente precisa se apegar aos bons jogos que fez, mas também aprender com os erros. Esses pontos fazem muita falta hoje. O principal objetivo agora é voltar a ser muito forte dentro de casa, porque isso vai fazer diferença no fim do campeonato", destacou.

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