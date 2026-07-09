Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno O Liberal 09.07.26 19h58 O placar de 6 a 1 sobre a Tuna Luso, no primeiro jogo-treino da intertemporada, agradou, mas passou longe de ser o principal motivo de satisfação para o elenco do Clube do Remo. Um dos líderes da equipe, Iago Pikachu afirmou que o resultado teve importância menor diante do verdadeiro objetivo da atividade: recuperar o ritmo de jogo, reintegrar atletas que estavam no departamento médico e acelerar o entrosamento do grupo antes da retomada da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o lateral, a paralisação do calendário tornou necessária uma preparação diferente para que o elenco volte em condições ideais na partida contra o Corinthians, marcada para o próximo dia 23. Antes disso, o Leão ainda fará outro jogo-treino, diante do Ituano, no interior de São Paulo. "O placar foi o que menos interessou. O importante era movimentar a equipe depois de praticamente um mês sem jogos, recuperar jogadores que estavam machucados e integrar as novas peças para que todo mundo esteja preparado quando o campeonato voltar", afirmou. Para Pikachu, a pausa veio em um momento estratégico da temporada. Além de permitir a recuperação física do elenco, o período também oferece ao técnico Léo Condé um tempo raro para ajustar o funcionamento coletivo antes da sequência intensa de partidas. "O campeonato vai voltar muito pesado. Vamos disputar seis jogos em pouco mais de duas semanas e praticamente não haverá tempo para treinamentos. Esse período é importante para conhecer as características dos jogadores que chegaram e dar ao treinador mais opções para montar a equipe", explicou. Um dos setores que mais evoluíram ao longo da temporada foi o lado direito do ataque azulino. A parceria entre Pikachu e Marcelinho tem sido responsável por boa parte das jogadas ofensivas da equipe. O camisa 22 atribui o bom entendimento ao conhecimento que possui da função exercida pelo companheiro e à liberdade para alternar posições durante as partidas. VEJA MAIS Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas Individualmente, Pikachu também vive uma temporada de números superiores aos do ano passado. Já são seis gols em apenas 30 partidas, igualando a marca alcançada em toda a temporada passada, quando disputou 53 jogos. Apesar da evolução, o jogador acredita que ainda há espaço para melhorar. "São números positivos, mas poderiam ser melhores. Tive oportunidades que poderiam ter aumentado esses números. O mais importante é participar dos gols porque isso deixa a equipe mais próxima das vitórias", disse. Mesmo reconhecendo a melhora apresentada pelo Remo nas últimas rodadas antes da paralisação, Pikachu admite que a equipe ainda paga caro pelos pontos desperdiçados no primeiro turno. Na avaliação do lateral, o time deixou escapar, pelo menos, seis pontos em partidas nas quais esteve próximo de vencer ou de garantir o empate. "A gente precisa se apegar aos bons jogos que fez, mas também aprender com os erros. Esses pontos fazem muita falta hoje. O principal objetivo agora é voltar a ser muito forte dentro de casa, porque isso vai fazer diferença no fim do campeonato", destacou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia futebol brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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