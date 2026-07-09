Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A

O placar de 6 a 1 sobre a Tuna Luso, no primeiro jogo-treino da intertemporada, agradou, mas passou longe de ser o principal motivo de satisfação para o elenco do Clube do Remo. Um dos líderes da equipe, Iago Pikachu afirmou que o resultado teve importância menor diante do verdadeiro objetivo da atividade: recuperar o ritmo de jogo, reintegrar atletas que estavam no departamento médico e acelerar o entrosamento do grupo antes da retomada da Série A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o lateral, a paralisação do calendário tornou necessária uma preparação diferente para que o elenco volte em condições ideais na partida contra o Corinthians, marcada para o próximo dia 23. Antes disso, o Leão ainda fará outro jogo-treino, diante do Ituano, no interior de São Paulo.

"O placar foi o que menos interessou. O importante era movimentar a equipe depois de praticamente um mês sem jogos, recuperar jogadores que estavam machucados e integrar as novas peças para que todo mundo esteja preparado quando o campeonato voltar", afirmou.

Para Pikachu, a pausa veio em um momento estratégico da temporada. Além de permitir a recuperação física do elenco, o período também oferece ao técnico Léo Condé um tempo raro para ajustar o funcionamento coletivo antes da sequência intensa de partidas.

"O campeonato vai voltar muito pesado. Vamos disputar seis jogos em pouco mais de duas semanas e praticamente não haverá tempo para treinamentos. Esse período é importante para conhecer as características dos jogadores que chegaram e dar ao treinador mais opções para montar a equipe", explicou.

Um dos setores que mais evoluíram ao longo da temporada foi o lado direito do ataque azulino. A parceria entre Pikachu e Marcelinho tem sido responsável por boa parte das jogadas ofensivas da equipe. O camisa 22 atribui o bom entendimento ao conhecimento que possui da função exercida pelo companheiro e à liberdade para alternar posições durante as partidas.

VEJA MAIS

Individualmente, Pikachu também vive uma temporada de números superiores aos do ano passado. Já são seis gols em apenas 30 partidas, igualando a marca alcançada em toda a temporada passada, quando disputou 53 jogos. Apesar da evolução, o jogador acredita que ainda há espaço para melhorar.

"São números positivos, mas poderiam ser melhores. Tive oportunidades que poderiam ter aumentado esses números. O mais importante é participar dos gols porque isso deixa a equipe mais próxima das vitórias", disse.

Mesmo reconhecendo a melhora apresentada pelo Remo nas últimas rodadas antes da paralisação, Pikachu admite que a equipe ainda paga caro pelos pontos desperdiçados no primeiro turno. Na avaliação do lateral, o time deixou escapar, pelo menos, seis pontos em partidas nas quais esteve próximo de vencer ou de garantir o empate.

"A gente precisa se apegar aos bons jogos que fez, mas também aprender com os erros. Esses pontos fazem muita falta hoje. O principal objetivo agora é voltar a ser muito forte dentro de casa, porque isso vai fazer diferença no fim do campeonato", destacou.