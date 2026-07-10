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Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C

Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona

O Liberal
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Jogador já está regularizado e pode estrear pelo Bicola (Reprodução / Instagram)

O Paysandu iniciou o anúncio de reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (10), o clube oficializou a contratação do meia Pablo Alcântara, que estava no Vitória-BA.

Conforme divulgou o Papão, o contrato foi firmado por empréstimo junto ao clube baiano e é válido até o fim da disputa da Série C.

O jogador tem 22 anos e integrou o elenco do Vitória campeão da Copa do Nordeste. O meia tem passagens por equipes como Guarani, Jacuipense e Boavista-RJ, onde iniciou a carreira nas categorias de base.

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Remo e Paysandu, apesar de não fazerem parte da liga, monitoram o caso.

“Estou aqui juntamente com todos vocês sonhando com esse acesso. Domingo conto com a presença de todos vocês para lotar esse estádio. Vamos para cima!”, declarou o jogador em mensagem enviada à torcida bicolor.

Pablo já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está à disposição do treinador Júnior Rocha e pode estrear com a camisa do Paysandu.

O Papão joga no próximo domingo (12) contra o Guarani-SP, em partida válida pela 14ª rodada da Série C. O duelo será disputado no Estádio da Curuzu, a partir das 16h.

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