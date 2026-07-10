Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona O Liberal 10.07.26 11h57 Jogador já está regularizado e pode estrear pelo Bicola (Reprodução / Instagram) O Paysandu iniciou o anúncio de reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (10), o clube oficializou a contratação do meia Pablo Alcântara, que estava no Vitória-BA. Conforme divulgou o Papão, o contrato foi firmado por empréstimo junto ao clube baiano e é válido até o fim da disputa da Série C. O jogador tem 22 anos e integrou o elenco do Vitória campeão da Copa do Nordeste. O meia tem passagens por equipes como Guarani, Jacuipense e Boavista-RJ, onde iniciou a carreira nas categorias de base. VEJA MAIS Yarley celebra sequência no Paysandu e mira acesso: 'Quero levar o clube de volta à Série B' Zagueiro destaca evolução na temporada, valoriza disputa por posição, agradece apoio de Bruno Bispo e garante foco total do elenco para o confronto diante do Guarani Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual Operário-PR aciona o Cade para tentar recomprar direitos e amplia crise na FFU; entenda Remo e Paysandu, apesar de não fazerem parte da liga, monitoram o caso. “Estou aqui juntamente com todos vocês sonhando com esse acesso. Domingo conto com a presença de todos vocês para lotar esse estádio. Vamos para cima!”, declarou o jogador em mensagem enviada à torcida bicolor. Pablo já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está à disposição do treinador Júnior Rocha e pode estrear com a camisa do Paysandu. O Papão joga no próximo domingo (12) contra o Guarani-SP, em partida válida pela 14ª rodada da Série C. O duelo será disputado no Estádio da Curuzu, a partir das 16h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 Futebol Yarley celebra sequência no Paysandu e mira acesso: 'Quero levar o clube de volta à Série B' Zagueiro destaca evolução na temporada, valoriza disputa por posição, agradece apoio de Bruno Bispo e garante foco total do elenco para o confronto diante do Guarani 09.07.26 20h36 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 Confusão Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França 09.07.26 22h28 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09