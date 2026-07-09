Yarley celebra sequência no Paysandu e mira acesso: 'Quero levar o clube de volta à Série B' Zagueiro destaca evolução na temporada, valoriza disputa por posição, agradece apoio de Bruno Bispo e garante foco total do elenco para o confronto diante do Guarani O Liberal 09.07.26 20h36 Iarley, zagueiro do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A temporada de 2026 tem representado um divisor de águas na carreira do zagueiro Yarley. Revelado nas categorias de base do Paysandu, o defensor ganhou espaço no elenco principal, já soma 21 partidas e um gol marcado no ano e vê a sequência como a consolidação de um trabalho construído desde que chegou ao profissional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O principal objetivo, no entanto, vai além da afirmação individual. O jovem defensor quer encerrar a temporada com o acesso bicolor à Série B. "Esse ano está sendo maravilhoso para mim. Pude entrar em vários jogos, começar como titular em várias partidas e, se Deus quiser, quero terminar o ano com o acesso à Série B, que é muito importante para a minha carreira", afirmou. A concorrência por uma vaga na defesa aumentou ao longo da temporada, especialmente após mudanças no setor. Mesmo diante da disputa por posição, Yarley acredita que o ambiente interno tem favorecido seu crescimento e ressalta que o trabalho diário foi determinante para aproveitar as oportunidades recebidas. "A gente teve uma disputa muito forte entre os zagueiros, só com jogadores de qualidade. Graças a Deus pude trabalhar forte durante a semana para que, quando a oportunidade chegasse, eu pudesse contribuir com o Paysandu", destacou. Um dos responsáveis por sua evolução, segundo o próprio defensor, é Bruno Bispo. Companheiro de zaga, o experiente jogador tem servido como referência dentro e fora de campo, ajudando Yarley no processo de amadurecimento. "O Bispo vem sempre me ajudando, tanto nos jogos quanto nos treinos. Sou muito grato por tudo o que ele tem feito por mim. A gente criou uma relação muito boa, até chamo ele de 'primo', e esse entrosamento tem sido muito importante", revelou. VEJA MAIS Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor Com o Paysandu de olho no confronto direto contra o Guarani, domingo, no Mangueirão, Yarley garante que o elenco tem aproveitado a semana para intensificar a preparação. O zagueiro reconhece a dificuldade da partida, mas demonstra confiança na recuperação da equipe diante da torcida. "A gente vem trabalhando muito forte durante a semana. Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos focados para que, se Deus quiser, possamos voltar a vencer. Essa vitória é muito importante para nós e para a nossa fiel torcida", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Yarley celebra sequência no Paysandu e mira acesso: 'Quero levar o clube de volta à Série B' Zagueiro destaca evolução na temporada, valoriza disputa por posição, agradece apoio de Bruno Bispo e garante foco total do elenco para o confronto diante do Guarani 09.07.26 20h36 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48 Futebol Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor 08.07.26 19h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48