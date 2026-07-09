Yarley celebra sequência no Paysandu e mira acesso: 'Quero levar o clube de volta à Série B'

A temporada de 2026 tem representado um divisor de águas na carreira do zagueiro Yarley. Revelado nas categorias de base do Paysandu, o defensor ganhou espaço no elenco principal, já soma 21 partidas e um gol marcado no ano e vê a sequência como a consolidação de um trabalho construído desde que chegou ao profissional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O principal objetivo, no entanto, vai além da afirmação individual. O jovem defensor quer encerrar a temporada com o acesso bicolor à Série B. "Esse ano está sendo maravilhoso para mim. Pude entrar em vários jogos, começar como titular em várias partidas e, se Deus quiser, quero terminar o ano com o acesso à Série B, que é muito importante para a minha carreira", afirmou.

A concorrência por uma vaga na defesa aumentou ao longo da temporada, especialmente após mudanças no setor. Mesmo diante da disputa por posição, Yarley acredita que o ambiente interno tem favorecido seu crescimento e ressalta que o trabalho diário foi determinante para aproveitar as oportunidades recebidas.

"A gente teve uma disputa muito forte entre os zagueiros, só com jogadores de qualidade. Graças a Deus pude trabalhar forte durante a semana para que, quando a oportunidade chegasse, eu pudesse contribuir com o Paysandu", destacou.

Um dos responsáveis por sua evolução, segundo o próprio defensor, é Bruno Bispo. Companheiro de zaga, o experiente jogador tem servido como referência dentro e fora de campo, ajudando Yarley no processo de amadurecimento.

"O Bispo vem sempre me ajudando, tanto nos jogos quanto nos treinos. Sou muito grato por tudo o que ele tem feito por mim. A gente criou uma relação muito boa, até chamo ele de 'primo', e esse entrosamento tem sido muito importante", revelou.

VEJA MAIS

Com o Paysandu de olho no confronto direto contra o Guarani, domingo, no Mangueirão, Yarley garante que o elenco tem aproveitado a semana para intensificar a preparação. O zagueiro reconhece a dificuldade da partida, mas demonstra confiança na recuperação da equipe diante da torcida.

"A gente vem trabalhando muito forte durante a semana. Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos focados para que, se Deus quiser, possamos voltar a vencer. Essa vitória é muito importante para nós e para a nossa fiel torcida", concluiu.