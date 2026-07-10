Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal Estadão Conteúdo 10.07.26 13h41 Jorge Jesus chamou a atenção durante sua apresentação como novo técnico da seleção de Portugal ao revelar uma conversa que teve com Neymar nos tempos em que comandava o Al-Hilal. Ao falar sobre a forma como administra grandes estrelas, o treinador afirmou que não se deixa influenciar pelo status dos jogadores e relembrou o episódio envolvendo o brasileiro. "Sobre a utilização de Cristiano? O jogo é que dita. Se deve jogar ou não Para mim, o meu passado, nome não conta. Eu já treinei os dois melhores do mundo, falta-me o terceiro, que já não vou treinar, que é o Messi. Neymar, treinei; Ronaldo, também. E ao Neymar um dia disse: 'Tu? Finish'. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito", declarou. A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal. Durante a passagem pelo clube saudita, o treinador chegou a deixar o atacante fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita após a longa recuperação da grave lesão no joelho. Na ocasião, Jesus afirmou que o brasileiro já não conseguia atuar no nível físico exigido pela equipe. Antes de deixar o Al-Hilal, o treinador também evitou comentar o futuro de Neymar, que, depois do episódio, retornou ao Santos, e afirmou que a decisão caberia ao próprio jogador. "Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. O resto já não compete a mim falar mais alguma coisa", disse à época. A declaração desta quinta-feira surgiu quando Jorge Jesus foi questionado sobre como pretende administrar Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que já anunciou que a Copa do Mundo de 2026 foi a última de sua carreira. O treinador deixou claro que tomará decisões exclusivamente com base no momento e nas necessidades da equipe. "Sobre a utilização de Cristiano? O jogo é que dita. Se deve jogar ou não Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito." Segundo Jesus, ele ainda não conversou com Cristiano desde que assumiu o comando de Portugal, mas garantiu que o atacante continuará sendo uma peça importante para a equipe. "Nunca será um problema para a seleção nem para mim. Vou falar com o Cris e com todos individualmente. O Cris é um símbolo de Portugal e tive um grande prazer em trabalhar com ele. É facílimo trabalhar com ele." O novo comandante também lembrou a passagem pelo Al-Nassr para reforçar que nunca teve dificuldades em administrar o astro português. "Ele fez 31 jogos em 50 na última temporada. Substituí-o 16 vezes e nunca houve problemas. Nunca vou perder ninguém, só se lesionar. O que interessa é o presente. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe será feito." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Jorge Jesus Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41