Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado'

Jorge Jesus chamou a atenção durante sua apresentação como novo técnico da seleção de Portugal ao revelar uma conversa que teve com Neymar nos tempos em que comandava o Al-Hilal. Ao falar sobre a forma como administra grandes estrelas, o treinador afirmou que não se deixa influenciar pelo status dos jogadores e relembrou o episódio envolvendo o brasileiro.

"Sobre a utilização de Cristiano? O jogo é que dita. Se deve jogar ou não Para mim, o meu passado, nome não conta. Eu já treinei os dois melhores do mundo, falta-me o terceiro, que já não vou treinar, que é o Messi. Neymar, treinei; Ronaldo, também. E ao Neymar um dia disse: 'Tu? Finish'. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito", declarou.

A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal. Durante a passagem pelo clube saudita, o treinador chegou a deixar o atacante fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita após a longa recuperação da grave lesão no joelho. Na ocasião, Jesus afirmou que o brasileiro já não conseguia atuar no nível físico exigido pela equipe.

Antes de deixar o Al-Hilal, o treinador também evitou comentar o futuro de Neymar, que, depois do episódio, retornou ao Santos, e afirmou que a decisão caberia ao próprio jogador.

"Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. O resto já não compete a mim falar mais alguma coisa", disse à época.

A declaração desta quinta-feira surgiu quando Jorge Jesus foi questionado sobre como pretende administrar Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que já anunciou que a Copa do Mundo de 2026 foi a última de sua carreira. O treinador deixou claro que tomará decisões exclusivamente com base no momento e nas necessidades da equipe.

"Sobre a utilização de Cristiano? O jogo é que dita. Se deve jogar ou não Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito."

Segundo Jesus, ele ainda não conversou com Cristiano desde que assumiu o comando de Portugal, mas garantiu que o atacante continuará sendo uma peça importante para a equipe.

"Nunca será um problema para a seleção nem para mim. Vou falar com o Cris e com todos individualmente. O Cris é um símbolo de Portugal e tive um grande prazer em trabalhar com ele. É facílimo trabalhar com ele."

O novo comandante também lembrou a passagem pelo Al-Nassr para reforçar que nunca teve dificuldades em administrar o astro português.

"Ele fez 31 jogos em 50 na última temporada. Substituí-o 16 vezes e nunca houve problemas. Nunca vou perder ninguém, só se lesionar. O que interessa é o presente. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe será feito."