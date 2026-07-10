Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11

O arquipélago do Marajó se prepara para receber aquele que está sendo consagrado como o maior evento de lutas da região. Neste sábado, dia 11 de julho, a partir das 20h, as luzes se acendem no Ginásio Ferdinando Costa e Silva, em Breves, no Pará, para a realização do Ultra BNF MMA Edição 15. O card promete uma noite eletrizante de pura adrenalina, reunindo talentos locais e grandes promessas do cenário nortista dispostas a dar um verdadeiro show dentro do octógono.

A luta principal da noite traz um confronto interestadual de tirar o fôlego. Representando a casa, o casca-grossa Duarte Pezão de Breves terá a missão de defender o território marajoara contra o temido Felipe Jordan do Maranhão. O duelo principal promete ser uma batalha estratégica e de muita agressividade, carregando a rivalidade de dois estados que respiram artes marciais mistas.

Além do main event, o card preliminar está recheado de rivalidades regionais de alto nível. Entre os destaques, o público vai vibrar com os combates de Anjo da Noite de Melgaço vs. Guerreiro, Caçador de Almas de Melgaço vs. Iago Marajó de Breves, e Frank de Melgaço vs. Jhon Marajó de Breves. O MMA feminino também ganha os holofotes com o embate entre Gerly de Breves e Lyca Freitas de Belém, mostrando a força das mulheres na modalidade.

Fechando o restante do card de tirar o fôlego, teremos os confrontos entre Felipe Vilhena de Breves vs. Sousa Black de Belém, Vitor Boy de Breves vs. Cão de Briga de Melgaço, e Thiago Hitman de Breves medindo forças contra Luan Galvão de Belém.

Com o apoio da Prefeitura de Breves e grandes patrocinadores locais, as portas do ginásio se abrem às 20h para uma noite histórica. Se você é fã de combates reais, o seu lugar é na torcida deste grande espetáculo!

McGregor arranca e arremessa óculos de Holloway em encara tensa antes do UFC 329

O clima esquentou entre Conor McGregor e Max Holloway antes do UFC 329 deste sábado, em Las Vegas. Os dois até fizeram uma entrevista coletiva tranquila, sem tantos xingamentos. Na hora da encarada, porém, precisaram ser contidos pelos seguranças.Holloway apareceu com um colete verde e óculos escuros. McGregor não gostou, imediatamente arrancou e jogou os óculos para longe.

Os dois começaram a discutir e foram afastados. Quando se reaproximaram, Conor ainda acertou um tapa na mão de Max, esquentando ainda mais o clima e fazendo os seguranças entrarem em ação para separá-los.McGregor e Holloway se enfrentam em uma das lutas mais aguardadas de 2026, marcando o retorno do astro irlandês aos octógonos depois de cinco anos sem competir

Mauricio Ruffy vai a Las Vegas para ser o lutador reserva de Conor x Holloway

Em um vídeo publicado no Instagram no último domingo, Mauricio Ruffy revelou que atuará como reserva para o combate. “Estou indo para Las Vegas nesta segunda-feira para ficar de prontidão. Tenho me cuidado bastante; cheguei até a treinar bem no meio das minhas férias.” Nesse momento, ele sobe na balança para conferir o peso na manhã de domingo, após o café da manhã. “Estou com 84 kg; como a luta é no limite de 77 kg, terei 7 kg para perder nesta semana”, disse ele, analisando os cenários, “Uma luta contra Conor McGregor seria ótima — um combate em que eu poderia ter mais facilidade devido à falta de ritmo recente dele —, embora eu esteja sempre atento aos perigos. Mas acredito que faria uma luta muito boa contra Holloway também; confio no meu poder de nocaute. Ele é um cara que anda sempre para a frente, mas eu entro para acabar com as lutas e não desperdiço oportunidades. Estou a caminho; vamos ver o que acontece. Vou mantendo vocês informados por aqui.”

Discípulo de Jon Jones, campeão olímpico estreia no UFC 329

Do ouro no tatame olímpico ao octógono mais famoso do mundo e com a "bênção" de um ex-campeão do Ultimate. Medalhista de ouro na luta livre em Tóquio-2020, o norte-americano Gable Steveson fará sua primeira luta no UFC neste sábado (11), em Las Vegas, no card da edição numerada 329, encabeçada pela revanche entre Conor McGregor e Max Holloway. Ele vai encarar o compatriota Elisha Ellison em duelo válido pelo peso-pesado do UFC

Demian Maia revela desejo de voltar ao UFC para fazer luta de despedida: ‘Ficou um anticlímax’

Em entrevista ao site “MMA Fighting”, Demian Maia explicou que sua despedida aconteceu de maneira discreta, sem o encerramento que imaginava para uma carreira marcada por feitos históricos no Ultimate. Ex-desafiante aos cinturões dos pesos-médios (até 84kg) e dos meio-médios (até 77kg), o paulista reconhece que a possibilidade é improvável, mas não esconde o desejo de voltar ao octógono uma última vez.

“Ela está fechando (janela de retorno ao MMA). Mas vou mentir se eu falasse que se o UFC chegasse com uma proposta para fazer uma luta legal e que fizesse sentido, em um lugar legal, Rio de Janeiro ou Las Vegas. Lugares onde lutei muito e tenho história. Eu faria. Porque eu sinto falta de não ter feito uma despedida. Ficou um negócio meio anticlímax. Fica aquela sensação de querer ter fechado o ciclo, e nunca aconteceu. Acho muito difícil o UFC querer fazer um negócio desses. Mas esse mundo nosso nos surpreende a cada dia (risos)”, disse o brasileiro.