Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

CBF divulga tabela detalhada das quatro últimas rodadas da Série C; veja dias, horários e locais

O Paysandu é o representante do Pará na competição nacional e luta pelo acesso à Série B

Fábio Will
fonte

Papão tenta retornar à Série B (Thiago Gomes / OLiberal)

A Série C está na sua reta final e faltam apenas cinco jogos para o término da primeira fase e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalhada das últimas quatro rodadas da competição, com o Papão fechando a primeira fase em casa, na Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Papão atualmente ocupa a 4ª posição na tabela da Terceirona com 23 pontos e encostou novamente na parte de cima da classificação. Único representante do Pará na Série C, o clube alviceleste terá cinco partidas, a próxima sendo fora de casa contra o Amazonas-AM, no domingo (26).

VEJA MAIS

image Paysandu conquista segunda virada na Série C e ganha fôlego no G-8
Equipe bicolor voltou a vencer após duas derrotas consecutivas, reagiu diante do Guarani na Curuzu e assumiu a quarta colocação da competição

image Guarani diz que vai cobrar explicações da Comissão de Arbitragem após erro em jogo do Paysandu
Por meio de nota, o clube também apontou outros supostos erros em jogo da Série C

image Júnior Rocha destaca reação do Paysandu e efeito das mudanças na virada sobre o Guarani
Papão superou o Bugre após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0

Já as quatro últimas rodadas foram detalhadas pela CBF, que divulgou o documento dos jogos em seu site oficial. Nas quatro últimas rodadas, o Paysandu terá pela frente o Confiança-SE em casa, Ferroviária-SE e Ituano-SP fora e fecha a primeira fase da Série C jogando em Belém, na Curuzu, diante do Maringá-PR.

Confira os jogos, datas, horários e locais das últimas rodadas da Série C do Brasieirão:

16ª rodada

Paysandu x Confiança-SE - 20h - 10/08 (segunda-feira) - Curuzu

17ª rodada

Ferroviária-SP x Paysandu - 20h - 17/08 (segunda-feira) - Fonte Luminosa

18ª rodada

Ituano-SP x Paysandu - 17h - 22/08 (sábado) - Novelli Jr.

19ª rodada

Paysandu x Maringá-PR - 17h - 29/08 (sábado) - Curuzu

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

jornal amazônia

série c

cbf

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

futebol

Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista

Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor

15.07.26 11h48

FUTEBOL

Com poucos jogos com a camisa bicolor, Paysandu rescinde contrato com lateral; saiba mais

A diretoria do Papão informou a rescisão do lateral JP Galvão

14.07.26 17h50

Futebol

Paysandu teve o seu menor público da Série C 2026; veja os números

Papão teve um público baixo na última rodada, mas é vice-líder no ranking de torcidas nesta Série C

14.07.26 17h34

futebol

Meia aparece em Belém e aumenta expectativa por anúncio no Paysandu

Apontado como novo reforço do Papão, Radsley publicou uma foto em Belém e pode ser anunciado em breve pelo clube bicolor

14.07.26 11h59

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol

Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina

14.07.26 21h28

futebol

Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista

Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor

15.07.26 11h48

mma

Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização

Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho

15.07.26 9h31

Futebol

Foco no Remo é o repertório tático

15.07.26 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda