CBF divulga tabela detalhada das quatro últimas rodadas da Série C; veja dias, horários e locais

A Série C está na sua reta final e faltam apenas cinco jogos para o término da primeira fase e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalhada das últimas quatro rodadas da competição, com o Papão fechando a primeira fase em casa, na Curuzu.

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O Papão atualmente ocupa a 4ª posição na tabela da Terceirona com 23 pontos e encostou novamente na parte de cima da classificação. Único representante do Pará na Série C, o clube alviceleste terá cinco partidas, a próxima sendo fora de casa contra o Amazonas-AM, no domingo (26).

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Já as quatro últimas rodadas foram detalhadas pela CBF, que divulgou o documento dos jogos em seu site oficial. Nas quatro últimas rodadas, o Paysandu terá pela frente o Confiança-SE em casa, Ferroviária-SE e Ituano-SP fora e fecha a primeira fase da Série C jogando em Belém, na Curuzu, diante do Maringá-PR.

Confira os jogos, datas, horários e locais das últimas rodadas da Série C do Brasieirão:

16ª rodada

Paysandu x Confiança-SE - 20h - 10/08 (segunda-feira) - Curuzu

17ª rodada

Ferroviária-SP x Paysandu - 20h - 17/08 (segunda-feira) - Fonte Luminosa

18ª rodada

Ituano-SP x Paysandu - 17h - 22/08 (sábado) - Novelli Jr.

19ª rodada

Paysandu x Maringá-PR - 17h - 29/08 (sábado) - Curuzu