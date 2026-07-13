CBF divulga tabela detalhada das quatro últimas rodadas da Série C; veja dias, horários e locais O Paysandu é o representante do Pará na competição nacional e luta pelo acesso à Série B Fábio Will 13.07.26 15h34 Papão tenta retornar à Série B (Thiago Gomes / OLiberal) A Série C está na sua reta final e faltam apenas cinco jogos para o término da primeira fase e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalhada das últimas quatro rodadas da competição, com o Papão fechando a primeira fase em casa, na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Papão atualmente ocupa a 4ª posição na tabela da Terceirona com 23 pontos e encostou novamente na parte de cima da classificação. Único representante do Pará na Série C, o clube alviceleste terá cinco partidas, a próxima sendo fora de casa contra o Amazonas-AM, no domingo (26). VEJA MAIS Paysandu conquista segunda virada na Série C e ganha fôlego no G-8 Equipe bicolor voltou a vencer após duas derrotas consecutivas, reagiu diante do Guarani na Curuzu e assumiu a quarta colocação da competição Guarani diz que vai cobrar explicações da Comissão de Arbitragem após erro em jogo do Paysandu Por meio de nota, o clube também apontou outros supostos erros em jogo da Série C Júnior Rocha destaca reação do Paysandu e efeito das mudanças na virada sobre o Guarani Papão superou o Bugre após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0 Já as quatro últimas rodadas foram detalhadas pela CBF, que divulgou o documento dos jogos em seu site oficial. Nas quatro últimas rodadas, o Paysandu terá pela frente o Confiança-SE em casa, Ferroviária-SE e Ituano-SP fora e fecha a primeira fase da Série C jogando em Belém, na Curuzu, diante do Maringá-PR. Confira os jogos, datas, horários e locais das últimas rodadas da Série C do Brasieirão: 16ª rodada Paysandu x Confiança-SE - 20h - 10/08 (segunda-feira) - Curuzu 17ª rodada Ferroviária-SP x Paysandu - 20h - 17/08 (segunda-feira) - Fonte Luminosa 18ª rodada Ituano-SP x Paysandu - 17h - 22/08 (sábado) - Novelli Jr. 19ª rodada Paysandu x Maringá-PR - 17h - 29/08 (sábado) - Curuzu Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol jornal amazônia série c cbf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 FUTEBOL Com poucos jogos com a camisa bicolor, Paysandu rescinde contrato com lateral; saiba mais A diretoria do Papão informou a rescisão do lateral JP Galvão 14.07.26 17h50 Futebol Paysandu teve o seu menor público da Série C 2026; veja os números Papão teve um público baixo na última rodada, mas é vice-líder no ranking de torcidas nesta Série C 14.07.26 17h34 futebol Meia aparece em Belém e aumenta expectativa por anúncio no Paysandu Apontado como novo reforço do Papão, Radsley publicou uma foto em Belém e pode ser anunciado em breve pelo clube bicolor 14.07.26 11h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52