Após virada na Série C, Paysandu amplia invencibilidade diante do Guarani

Papão chegou a seis jogos de invencibilidade contra o Guarani e não perde para o rival desde 2017

Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem e uma reação poderosa do Paysandu, o time bicolor voltou a vencer na Série C após duas derrotas seguidas. Além da vitória, o Papão manteve a invencibilidade que completa nove anos sobre o Guarani-SP. Desde 2017, o Bicola não sabe o que é perder para o Bugre.

A última vitória do clube de Campinas sobre o Papão foi no dia 13 de junho de 2017, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Bugre venceu a equipe paraense por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados pelo paraguaio Braian Samudio.

Depois desse jogo, Bicola e Guarani se enfrentaram outras cinco vezes, todas pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu levou vantagem em quatro partidas e empatou uma. Até o duelo de domingo (12), o último encontro entre as equipes havia sido pela Série B de 2024. O Papão venceu por 2 a 1, na Curuzu, com gols de Jean Dias e Kevyn.

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No último domingo (12), o Papão chegou a seis jogos de invencibilidade diante do adversário. Em casa, com o apoio da torcida, após sair perdendo por 2 a 0, a equipe bicolor reagiu no segundo tempo e venceu o Guarani por 3 a 2, com gols de Luciano Taboca, Ítalo e Bruno Bispo. Pelo clube paulista, Hebert e Maurício Antônio marcaram.

Polêmica de arbitragem

Apesar da vitória bicolor de virada, o jogo ficou marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem. O Guarani reclamou bastante de um suposto impedimento de Ítalo não marcado no segundo gol do Papão. Nas redes sociais, o clube afirmou que irá solicitar esclarecimentos à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar do bom momento bicolor sobre o rival, as equipes têm um confronto equilibrado. Em 22 partidas, o Paysandu venceu nove vezes, o Bugre sete, e houve seis empates.

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