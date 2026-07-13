TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

futebol

Após virada na Série C, Paysandu amplia invencibilidade diante do Guarani

Papão chegou a seis jogos de invencibilidade contra o Guarani e não perde para o rival desde 2017

O Liberal

13 de julho de 2026 às 11:57

( Foto: Igor Mota / O Liberal )

Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem e uma reação poderosa do Paysandu, o time bicolor voltou a vencer na Série C após duas derrotas seguidas. Além da vitória, o Papão manteve a invencibilidade que completa nove anos sobre o Guarani-SP. Desde 2017, o Bicola não sabe o que é perder para o Bugre.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A última vitória do clube de Campinas sobre o Papão foi no dia 13 de junho de 2017, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Bugre venceu a equipe paraense por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados pelo paraguaio Braian Samudio.

Depois desse jogo, Bicola e Guarani se enfrentaram outras cinco vezes, todas pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu levou vantagem em quatro partidas e empatou uma. Até o duelo de domingo (12), o último encontro entre as equipes havia sido pela Série B de 2024. O Papão venceu por 2 a 1, na Curuzu, com gols de Jean Dias e Kevyn.

VEJA MAIS 

Guarani diz que vai cobrar explicações da Comissão de Arbitragem após erro em jogo do Paysandu Por meio de nota, o clube também apontou outros supostos erros em jogo da Série C

Júnior Rocha destaca reação do Paysandu e efeito das mudanças na virada sobre o Guarani Papão superou o Bugre após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0

Com polêmica da arbitragem, Paysandu vira pra cima do Guarani e se aproxima da ponta na Série C Papão estava perdendo de 2 a 0, buscou forças e virou pra cima do Bugre na Curuzu, porém, jogadores do Guarani ficaram na bronca com a arbitragem

No último domingo (12), o Papão chegou a seis jogos de invencibilidade diante do adversário. Em casa, com o apoio da torcida, após sair perdendo por 2 a 0, a equipe bicolor reagiu no segundo tempo e venceu o Guarani por 3 a 2, com gols de Luciano Taboca, Ítalo e Bruno Bispo. Pelo clube paulista, Hebert e Maurício Antônio marcaram.

Polêmica de arbitragem

Apesar da vitória bicolor de virada, o jogo ficou marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem. O Guarani reclamou bastante de um suposto impedimento de Ítalo não marcado no segundo gol do Papão. Nas redes sociais, o clube afirmou que irá solicitar esclarecimentos à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar do bom momento bicolor sobre o rival, as equipes têm um confronto equilibrado. Em 22 partidas, o Paysandu venceu nove vezes, o Bugre sete, e houve seis empates.

Série C

Tanto o Paysandu quanto o Guarani brigam por uma vaga no quadrangular do acesso da Série C. A vitória colocou o Bicola na quarta colocação, com 23 pontos. Já o time paulista, com a mesma pontuação, caiu para o quinto lugar.

Assuntos relacionados

esportes
paysandu
série c