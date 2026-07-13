TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

futebol

Guarani diz que vai cobrar explicações da Comissão de Arbitragem após erro em jogo do Paysandu

Por meio de nota, o clube também apontou outros supostos erros em jogo da Série C

O Liberal

13 de julho de 2026 às 10:29

( Foto: Igor Mota / O Liberal )

Na Curuzu, o Paysandu conseguiu reverter a desvantagem de 2 a 0 e venceu o Guarani por 3 a 2 no último domingo (12), em jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, a partida também ficou marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem. Ainda no jogo, o Bugre reclamou bastante da validação do segundo gol bicolor, marcado por Ítalo. Conforme as reclamações, o jogador estava impedido. Por meio de nota, o clube repudiou a atuação da arbitragem.

Segundo a nota divulgada pelo Guarani logo após a partida contra o Bicola, esta não foi a primeira vez que o clube foi prejudicado pela má atuação da equipe de arbitragem.

"O Guarani Futebol Clube repudia veementemente os erros grotescos de arbitragem que vêm prejudicando o clube de forma recorrente nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro", escreveu o clube, que também relembrou de lances que não marcados em outra partida da Série C. 

"Identificamos dois pênaltis claros não assinalados a favor do Guarani na partida anterior (4/7), contra o Floresta. O clube voltou a ser gravemente prejudicado neste domingo, diante do Paysandu. Um dos gols que definiu o placar da partida foi validado mesmo após um impedimento escandaloso, em um lance de fácil interpretação e que deveria ter sido prontamente assinalado pela equipe de arbitragem", apontou o time.

VEJA MAIS 

Com polêmica da arbitragem, Paysandu vira pra cima do Guarani e se aproxima da ponta na Série C Papão estava perdendo de 2 a 0, buscou forças e virou pra cima do Bugre na Curuzu, porém, jogadores do Guarani ficaram na bronca com a arbitragem

Júnior Rocha destaca reação do Paysandu e efeito das mudanças na virada sobre o Guarani Papão superou o Bugre após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0

Ainda em nota, o Guarani disse que vai pedir esclarecimentos à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para evitar que novas falhas ocorram.

"É inadmissível que erros dessa magnitude continuem interferindo diretamente nos resultados de uma competição nacional. O Guarani exige respeito à sua história, aos seus profissionais, torcedores e ao trabalho desenvolvido diariamente dentro de campo. O clube cobrará, pelos meios oficiais, os devidos esclarecimentos da Comissão de Arbitragem da CBF, esperando providências concretas para que falhas dessa natureza deixem de comprometer os resultados da competição", completou o comunicado.

O Papão venceu a partida após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. Na segunda etapa, a equipe de Júnior Rocha marcou três vezes, com Luciano Taboca, Ítalo e Bruno Bispo. O resultado alterou a posição dos dois clubes. O Guarani caiu para a quinta colocação, enquanto o Papão subiu para o quarto lugar, ambos com 23 pontos.

Assuntos relacionados

esportes
paysandu
série c