Guarani diz que vai cobrar explicações da Comissão de Arbitragem após erro em jogo do Paysandu

Por meio de nota, o clube também apontou outros supostos erros em jogo da Série C

Na Curuzu, o Paysandu conseguiu reverter a desvantagem de 2 a 0 e venceu o Guarani por 3 a 2 no último domingo (12), em jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, a partida também ficou marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem. Ainda no jogo, o Bugre reclamou bastante da validação do segundo gol bicolor, marcado por Ítalo. Conforme as reclamações, o jogador estava impedido. Por meio de nota, o clube repudiou a atuação da arbitragem.

Segundo a nota divulgada pelo Guarani logo após a partida contra o Bicola, esta não foi a primeira vez que o clube foi prejudicado pela má atuação da equipe de arbitragem.

"O Guarani Futebol Clube repudia veementemente os erros grotescos de arbitragem que vêm prejudicando o clube de forma recorrente nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro", escreveu o clube, que também relembrou de lances que não marcados em outra partida da Série C.

"Identificamos dois pênaltis claros não assinalados a favor do Guarani na partida anterior (4/7), contra o Floresta. O clube voltou a ser gravemente prejudicado neste domingo, diante do Paysandu. Um dos gols que definiu o placar da partida foi validado mesmo após um impedimento escandaloso, em um lance de fácil interpretação e que deveria ter sido prontamente assinalado pela equipe de arbitragem", apontou o time.

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Ainda em nota, o Guarani disse que vai pedir esclarecimentos à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para evitar que novas falhas ocorram.

"É inadmissível que erros dessa magnitude continuem interferindo diretamente nos resultados de uma competição nacional. O Guarani exige respeito à sua história, aos seus profissionais, torcedores e ao trabalho desenvolvido diariamente dentro de campo. O clube cobrará, pelos meios oficiais, os devidos esclarecimentos da Comissão de Arbitragem da CBF, esperando providências concretas para que falhas dessa natureza deixem de comprometer os resultados da competição", completou o comunicado.