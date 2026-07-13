Paysandu conquista segunda virada na Série C e ganha fôlego no G-8

Equipe bicolor voltou a vencer após duas derrotas consecutivas, reagiu diante do Guarani na Curuzu e assumiu a quarta colocação da competição

O Paysandu conquistou uma vitória importante no último domingo (12), tanto para a posição do clube na Série C quanto para melhorar a autoestima da equipe, que vinha de duas derrotas consecutivas na competição. Contra o Guarani, na Curuzu, o time de Júnior Rocha conseguiu se reorganizar e virar o placar, conquistando, assim, a segunda virada do Papão no campeonato.

A primeira virada do Paysandu na Série C ocorreu na quinta rodada, diante do Botafogo-PB, no dia 3 de maio. Também na Curuzu, o Papão saiu perdendo por 2 a 0, com gols de Rodolfo, logo aos dois minutos do primeiro tempo, e Giovanni, aos 16. Ainda na etapa inicial, porém, o Bicola mostrou poder de reação e diminuiu com Kleiton Pego.

Ainda no primeiro tempo, por volta dos 26 minutos, Tallyson marcou contra e empatou a partida. Já na reta final da etapa, foi a vez de Ítalo marcar e virar para o Paysandu. Aos 44 minutos do segundo tempo, Thayllon fechou o placar em 4 a 2 para o clube bicolor, que, na ocasião, chegou à vice-liderança do campeonato.

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Agora, dois meses depois e contra o Guarani, o Bicola repetiu o feito em um jogo ainda mais emocionante, com direito a pênalti perdido por Marcinho. A partida exigiu muita concentração dos jogadores e estratégia do treinador Júnior Rocha, que conseguiu dar mais gás à equipe com as substituições no segundo tempo.

Os dois gols do empate bicolor vieram do banco de reservas, com Luciano Taboca e Ítalo, cujo gol teve a validade muito questionada por conta de um possível impedimento não assinalado pela arbitragem. Já o gol da virada foi marcado por Bruno Bispo.

Respiro