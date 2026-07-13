Após vitória sobre o Guarani, Luciano Taboca fala em novo Paysandu: 'Vitória muito importante' Autor de um dos gols na vitória por 3 a 2 na Curuzu, lateral valoriza paciência, exalta reação da equipe e mira sequência da Série C, com duelo diante do Amazonas marcado para o dia 26 O Liberal 13.07.26 20h12 Taboca foi peça importante na vitória sobre o Guarani. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A reapresentação do Paysandu, nesta segunda-feira, foi marcada pelo clima de confiança após a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Guarani, na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C. Autor de um dos gols da reação bicolor, Luciano Taboca comemorou o primeiro gol com a camisa do clube e classificou o resultado como ainda mais importante do que a conquista individual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com o triunfo, o Papão chegou aos 23 pontos, assumiu a quarta colocação e agora terá quase duas semanas de preparação antes de enfrentar o Amazonas, no dia 26, em Manaus. Emocionado, o lateral revelou que a comemoração teve um significado especial. O gesto de coração e o beijo no braço foram dedicados à esposa, mas ele deixou claro que o principal motivo da felicidade foi a vitória. "Foi meu primeiro gol pelo Paysandu. Estou muito feliz e emocionado, mas mais feliz ainda pelos três pontos. Se a gente tivesse empatado, eu trocaria esse gol pela vitória. A comemoração foi para minha mulher. Só tenho que agradecer a Deus e continuar trabalhando", afirmou. Taboca começou a partida no banco de reservas e acompanhou o Paysandu sair para o intervalo perdendo por 2 a 0. Mesmo diante do cenário desfavorável, disse que permaneceu preparado para entrar e ajudar a equipe caso fosse acionado. "Passou, sim, pela minha cabeça que eu poderia entrar e ajudar. O professor Júnior sempre pede para a gente ficar ligado no jogo. Graças a Deus pude entrar, junto com o Lucas e o Pablo, e ajudar a equipe." O defensor também falou sobre a concorrência pela posição e ressaltou que a disputa interna faz parte do futebol. Segundo ele, o grupo entende as decisões da comissão técnica e precisa estar pronto quando surgir a oportunidade. "Todo jogador quer jogar, mas a gente procura respeitar o Paysandu, o treinador e os companheiros. Só entram 11. Temos que trabalhar e esperar o momento. O meu apareceu e consegui ajudar." VEJA MAIS CBF divulga tabela detalhada das quatro últimas rodadas da Série C; veja dias, horários e locais O Paysandu é o representante do Pará na competição nacional e luta pelo acesso à Série B Paysandu conquista segunda virada na Série C e ganha fôlego no G-8 Equipe bicolor voltou a vencer após duas derrotas consecutivas, reagiu diante do Guarani na Curuzu e assumiu a quarta colocação da competição Após virada na Série C, Paysandu amplia invencibilidade diante do Guarani Papão chegou a seis jogos de invencibilidade contra o Guarani e não perde para o rival desde 2017 Na avaliação do lateral, a virada sobre o Guarani pode representar uma mudança de rumo para o Paysandu na Série C. Depois de oscilar nas últimas rodadas, o elenco ganhou confiança com a reação construída diante da torcida bicolor. "Essa vitória foi muito importante. Se a gente pelo menos empatasse, talvez nem permanecesse no G-8. Agora temos esse período para trabalhar e chegar ainda mais fortes na sequência." Taboca também destacou o equilíbrio da competição e lembrou que poucos pontos separam as equipes da parte de cima da tabela. "A Série C está muito forte. Dois ou três pontos fazem muita diferença. Não podemos vacilar. Essa vitória levantou nossa cabeça e deu moral para o grupo. Se Deus quiser, vamos conquistar o acesso e brigar pelo título." Em tom descontraído, o jogador ainda participou da tradicional resenha da entrevista coletiva, falou sobre a paixão pelo sertanejo, citou Pablo e Zezé Di Camargo & Luciano entre os artistas preferidos e chegou a cantar um trecho da música "A Casa ao Lado", arrancando risadas dos presentes. Também agradeceu o carinho da torcida ao saber que um torcedor pretende presenteá-lo com uma chuteira. Depois da vitória diante do Guarani, o Paysandu ocupa a quarta posição da Série C, com 23 pontos. O próximo compromisso será somente no dia 26 de julho, contra o Amazonas, em Manaus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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