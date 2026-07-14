Paysandu teve o seu menor público da Série C 2026; veja os números

O triunfo bicolor diante do Guarani-SP, de virada, pelo placar de 3 a 2, deu ao Paysandu a chance de permanecer no G8 da Série C. Porém, a partida chamou a atenção pelo baixo público no Estádio da Curuzu, no último domingo (12). O clube alviceleste registrou seu menor público em toda a Série C de 2026.
Na partida entre Paysandu e Guarani, menos de 5 mil torcedores pagaram ingresso. Um número baixo para o clube bicolor. De acordo com o borderô da partida, 4.122 torcedores estiveram no estádio e pagaram para prestigiar o confronto. O jogo também teve 1.499 gratuidades, fechando o público total em 5.621 torcedores.
O baixo número de torcedores refletiu na renda da partida. O total de arrecadação foi de R$ 171 mil, com despesas de mais de R$ 82 mil, fechando em pouco mais de R$ 88 mil nos cofres bicolores. Um dos motivos para o baixo número de torcedores bicolores na Curuzu pode ser o retrospecto ruim que o Papão atravessava, além de ser período de veraneio.
No ranking de público pagante da Série C, o Paysandu ocupa a vice-liderança. De acordo com o site Sr Goool, o clube paraense tem média de 6.826 pagantes por jogo. O líder de público pagante na Série C é o Santa Cruz-PE. A equipe nordestina detém média de 11.762 torcedores por partida.
Além de Santa Cruz e Paysandu, o "top 5" do ranking de público da Série C do Brasileirão conta com o Figueirense-SE, na terceira colocação, com média de 4.144 torcedores. O Guarani aparece na quarta posição, com média de 3.871, e o Maringá-PR fecha o grupo, com 2.476 torcedores por partida.