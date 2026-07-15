Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A

O Brasileirão da Série A ainda não retornou para o Remo, e o clube azulino segue efetuando dispensas no seu elenco. Além da saída de Pavani, que teve proposta do Ceará, o Remo não terá mais dois atletas para o restante da temporada. O zagueiro Kayky Almeida e o atacante Carlinhos tiveram seus contratos rescindidos pelo Leão Azul e publicados no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID.

As saídas dos jogadores já haviam sido antecipadas pela equipe de O Liberal e confirmadas nestas semanas. O zagueiro Kayky Almeida, de 21 anos, estava no Remo desde o ano passado, trazido pelo então executivo de futebol azulino, Marcos Braz. Com a camisa azulina, o defensor realizou 31 partidas e foi importante na conquista do acesso à Série A. Nesta temporada, perdeu espaço no time, foi para a reserva e realizou 16 jogos.

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Kayky Almeida pertence ao Fluminense-RJ, clube que detém seus direitos econômicos. O defensor fez sete jogos na Série A neste ano, cinco deles como titular. Kayky Almeida está na mira do Sport-PE, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Kayky Almeida atuando pelo Remo na Série A (Reprodução / Instagram)

Outro que deixou o Baenão é o atacante Carlinhos. Aos 29 anos, o jogador que fechou com o Remo no início da temporada, também com aval do ex-executivo Marcos Braz, não falou ao que veio no Leão Azul. O jogador pertence ao Flamengo e estava por empréstimo ao Leão Azul, que rescindiu seu contrato.

Carlinhos jogando pelo Remo no Campeonato Paraense (Samara Miranda / Ascom Remo)