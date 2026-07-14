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Comunicado sobre refeições no Baenão repercute; Remo nega corte na alimentação

Decisão foi divulgada internamente no clube e gerou críticas de torcedores nas redes sociais

O Liberal

14 de julho de 2026 às 12:29

Estádio Evandro Almeida, o Baenão

Estádio Evandro Almeida, o Baenão ( Foto: Igor Mota / OLiberal )

Um comunicado interno divulgado nas dependências do Remo sobre a oferta de refeições aos funcionários gerou repercussão nesta terça-feira (14). A informação, divulgada pelo jornalista do Grupo Liberal Abner Luiz, indicava que as refeições no contraturno passariam a ser disponibilizadas apenas aos atletas.

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"O Clube do Remo informa: refeições no contraturno (café da manhã ou lanche da tarde) serão somente para atletas", dizia o aviso afixado nas dependências do Baenão.

Segundo Abner Luiz, a medida teria sido adotada por decisão do executivo de futebol Luiz Vagner Vivian. Ainda de acordo com o jornalista, a relação entre parte dos funcionários e o dirigente não seria das melhores.

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A divulgação do comunicado ocorreu poucos dias após o Remo apresentar o balanço financeiro de 2025, que apontou o maior patrimônio líquido da história do clube. De acordo com o documento, o Leão encerrou o exercício com patrimônio de R$ 281,6 milhões, mais que o dobro do registrado no ano anterior.

A decisão repercutiu negativamente entre torcedores nas redes sociais. Nos comentários da publicação compartilhada pelo apresentador, diversos internautas criticaram a medida.

"Lamentável essa decisão. Os funcionários são o coração do clube e grande parte deles passou por períodos difíceis, quando até mesmo eles ajudavam nas refeições", escreveu um torcedor.

"Que falta de respeito com as pessoas que realmente fazem pelo clube", comentou outro internauta.

Posicionamento do Remo

Diante da repercussão, o Remo divulgou uma nota oficial esclarecendo que não houve corte na alimentação destinada aos colaboradores que atuam no Baenão. Segundo o clube, atletas e funcionários continuam recebendo normalmente café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, conforme a jornada de trabalho e os horários de treinamento.

O clube explicou que a restrição citada no comunicado se refere apenas ao café da manhã e ao lanche da tarde oferecidos no contraturno, quando não há treinamentos. Nessas situações, os alimentos ficam disponíveis apenas para atletas que comparecem ao estádio para realizar tratamento médico ou fisioterápico. De acordo com o Remo, a medida busca adequar a produção da cozinha ao baixo fluxo de pessoas no período, evitando desperdício e respeitando a jornada de trabalho da equipe responsável pelas refeições.

Na nota, a diretoria também destacou que, em junho, realizou uma reforma completa na cozinha do Baenão, com renovação de equipamentos e utensílios, além de ajustes na jornada dos funcionários do setor. O clube afirmou, ainda, que mantém o compromisso de oferecer alimentação de qualidade e reiterou o respeito aos atletas e colaboradores que atuam diariamente na estrutura azulina

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